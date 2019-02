Relojoaria lança edição limitada com WatchTime da Alemanha

São Paulo – A relojoaria alemã Stowa acaba de apresentar um modelo em edição limitada elaborado em parceria com os nossos parceiros WatchTime, também da Alemanha.

Trata-se de uma versão de um relógio Flieger, de 1940, peça bastante cobiçada por colecionadores. Apenas 100 unidades do modelo foram elaboradas e serão comercializadas pela loja online da marca por € 980.

A peça conta com um mostrador em tonalidade azul. A marca afirma ser uma cor única, obtida por um processo de galvanização.

Além disso, o dial ainda conta com um acabamento em decoração estilo raios solares e toda a leitura é facilitada por revestimento luminescente nos ponteiros, números e indicadores.

Além de horas e minutos, o relógio realiza a indicação central de segundos e possui uma janela para data na posição de 6 horas.

Estes dados são proporcionados pelo movimento ETA 2824-2 de corda automática, com um rotor produzido pela própria relojoaria e com uma gravação histórica, além da numeração do relógio.

Ele está protegido a até 50 metros sob a água por uma caixa de aço com 40 mm de diâmetro e 10,2 mm de espessura. Um toque esportivo ao modelo é dado pela pulseira de couro em marrom claro.

O usuário interessado na aquisição de um modelo pode escolher pelo número do relógio. Antes de efetuar a compra, é necessário indicar à relojoaria o numero desejado e outras duas opções.

A companhia afirma que os relógios podem ser entregues fora da Alemanha. Encomendas vindas do exterior estão sujeitas ao pagamento de taxas às autoridades brasileiras.

Você pode encontrar o modelo à venda clicando aqui.