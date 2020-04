Relojoaria IWC estreia programa na quarentena e traz Tom Brady

Para os tempos de quarentena, a centenária fábrica Suíça de relógios IWC lançou uma campanha digital com vídeos para falar sobre paixão, talento e união. A ideia da marca é trazer sua “família” (colaboradores, embaixadores e patrocinadores) para a frente das câmeras.

A partir de amanhã (9), às 12h, a marca apresenta em seu Instagram TV a série “Time Well Shared” (Tempo bem compartilhado).

O primeiro convidado é Tom Brady, lenda do futebol americano nos EUA e, claro, conhecido entre os brasileiros por ser marido de Gisele Bündchen.

No vídeo, Brady fala sobre carreira no esporte e como os desafios encontrados pelo caminho lhe deram importantes lições sobre superação.

Durante a transmissão dos episódios, um botão permitirá que o público contribua com uma doação para a campanha “Save The Children”, que utilizará os fundos adquiridos para estreitar ainda mais os programas de proteção à criança e à família em países que foram atingidos pela crise do Covid-19, o novo coronavírus.