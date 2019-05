Relógios Rolex deste ano já estão disponíveis no Brasil

Um coquetel na noite da última terça-feira, na loja da Rolex do Shopping Cidade Jardim, marcou a chegada de modelos da companhia apresentados durante a Baselworld deste ano no Brasil.

Pouco mais de três meses separam a apresentação dos modelos para o mercado e a chegada destas peças ao mercado brasileiro, um intervalo de tempo bastante curto, ao considerar os períodos anteriores entre lançamento e chegada.

Um dos grandes anúncios da marca para este ano foi a inserção de um novo critério para a precisão de seus relógios, o “Cronômetro Superlativo”.

Todas as novas peças já atendem a este critério de precisão, que supera as regras COSC em duas vezes, e permite um atraso/adiantamento máximo de 2 segundos por dia.

Além disso, a certificação mede a autonomia da peça na caixa já montada, o que garante também impermeabilidade e autonomia de corda.

Dentre as peças já disponíveis, destacam-se os modelos Cosmograph Daytona, Air-King, Datejust 41, Yacht-Master, Explorer, e o novo Pearlmaster 39.

Leia, abaixo, alguns detalhes dos modelos:

Rolex Cosmograph Daytona

(Divulgação)

Um dos grandes ícones da marca agora conta com um bisel em Cerachrom com escala taquimétrica e é equipado com o calibre 4130 da companhia.

Rolex Air-King

(Divulgação)

A peça, que conta com uma caixa de aço de 40 mm de diâmetro, conta agora com uma escala de minutos em primeiro plano, que se intercala com algarismos arábicos para horas, possui o ponteiro de segundos na tonalidade “verde Rolex” e o logo da companhia aparece em verde e amarelo na porção superior do dial.

Rolex Datejust 41

(Divulgação)

O modelo ganhou uma modernização em sua caixa, com encaixes e lateral da caixa refinados, além de contar com o novo movimento 3235, que proporciona, agora, 70 horas de reserva de energia. A peça agora está disponível com pulseira Jubileu e conta com o sistema de extensão rápida Easylink.

Rolex Yacht-Master

(Divulgação)

A versão 2016 do Yacht Master oferece, agora, uma legibilidade melhor, com indicadores aplicados e ponteiros mais largos, além de oferecer uma nova coloração em seu mostrador: Dark Rodhium.

Rolex Explorer

(Divulgação)

O modelo Explorer também teve sua legibilidade melhorada, com a ampliação dos ponteiros de horas e minutos. Os ponteiros e indicadores são revestidos com material luminescente própria da companhia, chamado Chromalight, que oferece maior duração de luminosidade.

Rolex Datejust Pearlmaster 39

(Divulgação)

O modelo feminino vem com 39 mm de diâmetro e agora conta com um mostrador lilás. Este modelo é equipado com o movimento 3235, com as mesmas características do modelo Detajust 41. A peça possui cravejamento de diamantes selcionados pelo laboratório de gemologia da companhia.

As peças estarão disponíveis em território nacional nas próximas semanas. Os valores sugeridos dos modelos estão disponíveis apenas sob consulta. A Rolex conta com lojas próprias em São Paulo, no Shopping Cidade Jardim e no Shopping Iguatemi.