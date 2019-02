Relógio da BMW é tão surpreendente quanto os carros da marca

São Paulo – O novo relógio Ball for BMW TMT Chronometer incorpora um termômetro mecânico visto em alguns outros relógios Ball que se mantêm de maneira muito consistente dentro da linha BMW. Ao mesmo tempo o novo relógio entrega um visual muito interessante, que pode agradar os mais diversos fãs, tanto da relojoaria, quanto da BMW.

A tecnologia de medição de temperatura (TMT) da BALL se refere a um módulo de propriedade da marca adicionado a um movimento comum, chamado de BALL RR1601-C. Esse sistema usa uma espiral bimetálica termométrica mais precisas do que termômetros de relógios comuns e permite a medição com 97% de exatidão entre -35°C e 45°C.

A Ball afirma que a adição do módulo de temperatura não mudou muito a espessura do movimento, que ficou com 5,1 mm no total. Por conta da disposição no movimento, não é possível vê-lo pela abertura traseira, uma vez que faz mais sentido ficar mais longe do seu pulso para pegar a temperatura real.

O relógio apresenta horas, minutos e segundos centrais. A indicação de data, neste modelo, está surpreendentemente posicionada à 1 hora. Já um grande subdial às 6 horas realiza a indicação de temperatura em Fahrenheits ou Celsius. Tudo isso é entregue com a precisão exigida pela certificação COSC, a qual o relógio atende.

A parte frontal do relógio conta com um cristal de safira com tratamento antirreflexo, enquanto o do verso da caixa possui uma estampa – que pode ser personalizada, e permite a visualização de alguns detalhes do calibre. O movimento é protegido por um sistema antichoques e oferece resistência magnética de cerca de 60 Gauss (em termos de comparação, Rolex oferece mil Gauss de resistência e Omega até 15 mil gauss em determinados relógios). Como é característica da marca, as marcações luminescentes são realizadas por pequenos tubos preenchidos com trítio – são 14 deles utilizados nesta peça.

Tudo isso está abrigado em uma caixa de aço revestida em DLC preto com 44 mm de diâmetro e 13,25 mm de espessura, finalizada por uma pulseira de borracha. O mostrador preto possui detalhes em azul e uma textura que se assemelha a uma grelha.

A peça é uma limitação de mil unidades que serão vendidas por um sistema de pré-venda até 31 de agosto deste ano por 1.990 Francos Suíços. Depois deste prazo, a venda do modelo nas lojas será por cerca de 3.700 Francos Suíços. Ambos os valores não incluem impostos e taxas. As encomendas podem ser realizadas diretamente no site da companhia.