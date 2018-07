Reino Unido investiga Kevin Spacey por 3 novos casos de assédio, diz site

Los Angeles – O ator americano Kevin Spacey está sendo investigado no Reino Unido por três novos casos de assédio sexual, informou nesta terça-feira o site “TMZ”.

Spacey já tinha sido acusado por outras três pessoas na Inglaterra, e agora são seis as investigações contra ele abertas no país. Segundo o “TMZ”, que cita fontes da Polícia Metropolitana de Londres, um homem afirmou que Spacey abusou sexualmente dele em 1996.

Outros dois homens disseram ter sofrido o mesmo tipo de abuso do artista, mas em 2008 e 2013. Antes destas acusações, as autoridades inglesas já estavam investigando três possíveis casos cometidas pelo ator entre 2005 e 2008.

Duas vezes vencedor do Oscar e considerado um dos melhores intérpretes da sua geração, a carreira de Spacey ficou completamente abalada após as várias acusações de assédio sexual.

Como consequência destas revelações, “House of Cards” cancelou o contrato com astro, que era um dos protagonistas da série, e o cineasta Ridley Scott excluiu todas as cenas do filme “Todo o Dinheiro do Mundo” em que Spacey aparecia e voltou a filmá-las com Christopher Plummer como substituto.