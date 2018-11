Rei dos carnívoros, chef argentino Francis Mallmann prevê futuro sem carne

Richard Vines, do Bloomberg

Por Richard Vines, do Bloomberg

Francis Mallmann é o rei dos carnívoros.

O chef argentino é famoso por seus churrascos em fogueiras ao ar livre, em que assa animais inteiros em lugares agrestes da Patagônia e vira garrafas de Malbec enquanto conversa sobre assuntos apetitosos, como a melhor maneira de preparar um bife.

Por isso, você poderia supor que ele tenha certa antipatia pelos vegetarianos, certo? Na verdade, você estaria errado.

“Daqui a 30 anos, não vamos mais comer animais”, diz ele. “A carne traz tantos problemas, com todos os efeitos que provocamos na atmosfera por termos tantos animais no mundo. Também acho triste que matemos tantos animais de formas horríveis. Estamos pescando excessivamente nos mares. Por isso eu acho que, no futuro, vamos parar de comer animais.”

Ele disse que já está trabalhando em um livro de receitas veganas.

“Meu objetivo é fazer pratos principais para veganos que sejam como um bife. Quero que eles sintam que se sentam para almoçar ou jantar e comem algo tão substancial quanto um bife.”

Tudo bem, mas esta seria uma má notícia para a Argentina e para outros países que têm um grande setor pecuário. Isso não o preocupa?

“A mudança é vida”, diz ele. “Precisamos aprender a mudar.”

Isso significa que o próprio Mallmann poderia deixar de consumir carne?

“Ah não, isso eu não posso prever”, diz ele. “Este livro é meu primeiro passo nessa direção.”