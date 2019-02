Regina King ganha Oscar de melhor atriz coadjuvante

Los Angeles (EUA) – Regina King (“Se a Rua Beale Falasse”) cumpriu as previsões e ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante, na cerimônia de entrega das estatuetas que acontece em Los Angeles.

Regina venceu as também candidatas Emma Stone e Rachel Weisz (ambas por “A Favorita”), Amy Adams (“Vice”) e a mexicana Marina de Tavira (“Roma”).

“Estar aqui, representando um dos maiores artistas do nosso tempo, (o escritor) James Baldwin, é um pouco surrealista”, disse em referência ao autor do livro no qual se baseia a história do filme.

Chorando e muito emocionada, Regina também agradeceu a sua mãe por ensiná-la que “Deus sempre está do seu lado”.

Este é o primeiro Oscar de Regina, que brilhou especialmente na televisão em séries como “American Crime”.

“Se a Rua Beale Falasse”, filme do diretor Barry Jenkins (“Moonlight”, 2016), já tinha dado a Regina o Globo de Ouro e o Spirit de melhor atriz coadjuvante.

A 91ª edição do Oscar está sendo realizada no Teatro Dolby de Los Angeles, em uma festa sem apresentador pela primeira vez em 30 anos. EFE