Reese Witherspoon fala sobre relacionamento abusivo quando jovem

São Paulo – Em entrevista a Oprah Winfrey, a atriz Reese Witherspoon falou pela primeira vez sobre um relacionamento abusivo que teve quando era mais nova. Ela disse que terminar aquele namoro foi um dos marcos em sua vida e que se tornou muito mais confiante de si mesmo pela decisão.

“Um limite foi ultrapassado e uma chave simplesmente virou no meu cérebro. Eu sabia que seria difícil (sair do relacionamento), mas não conseguiria manter aquilo”, disse a atriz, que comentou ter sofrido abusos verbais e psicológicos. “Eu era jovem, muito jovem. Nunca conseguiria ser a pessoa que sou hoje se isso não tivesse acontecido. Foi uma experiência que me mudou em nível celular”, comentou na entrevista concedida à famosa apresentadora norte-americana.

A atriz também falou sobre a dificuldade de se chegar até esse ponto de esclarecimento. “Deixar essas situações não é fácil porque mexem com seu compasso interno, principalmente se a relação danifica a sua autoestima. Pessoas que me conheciam na época hoje dizem que sou uma pessoa completamente diferente, mas é porque naquela época eu não tinha autoestima nenhuma”, falou. “Sim, hoje sou ambiciosa e tenho autoestima porque alguém tentou me tirar essas coisas no passado”, concluiu.