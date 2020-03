7 receitas de drinques de bares famosos para você fazer em casa

Mulatta

Onde é servido: Isola Bar, JK Iguatemi, Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Itaim Bibi, São Paulo

Ingredientes:

– 30 ml de cachaça

– 30 ml de Campari

– 30 ml de Martini Rosso

– fatia de limão siciliano

– gelo

Modo de preparo: em um copo baixo, junte todos os ingredientes, inclusive o gelo, e mexa com a bailarina. Sirva coado e decore com a fatia de limão siciliano.

Drinque Mulatta, do Isola Bar Drinque Mulatta, do Isola Bar

Samurai

Onde é servido: Kitchin, JK Iguatemi, Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, Itaim Bibi, São Paulo

Ingredientes:

– 75 ml de saquê

– 50 ml de água de coco

– uva verde

– capim limão

– gelo

Modo de Preparo: macere a uva verde e o capim limão e adicione o gelo, o saquê e a água de coco. Agora só falta mexer com a bailarina.

Drinque Samurai, do bar Kitchin Drinque Samurai, do bar Kitchin

Gureepu e caju

Onde é servido: SubAstor – Bar do Cofre, Rua João Brícola, 24, Centro, São Paulo.

Ingredientes:

– 1 taça de vinho branco gelado

– 40 ml de vermute bianco

– 20 ml de licor de yuzu

– 100 ml de cidra (a casa usa a própria, feita a partir do suco de caju)

– 1 fatia de pepino

– uva verde

Modo de preparo: misture todos os ingredientes em uma taça e decore com o pepino e as uvas.

Gureepu e caju, do SubAstor Gureepu e caju, do SubAstor

Maria Delamare

Onde é servido: Gula Gula SP, Rua Padre João Manuel, 109, Cerqueira César, São Paulo.

Ingredientes:

– 50 ml de vodca com infusão de hibisco

– 25 ml de Limoncello

– 3 bailarinas de uvas passas brancas

– 1 concha e meia de maracujá

– 3 folhas de hortelã

– gelo

Modo de preparo: macere as uvas passas na coqueteleira, adicione os demais ingredientes e chacoalhe. Sirva na taça após dupla coagem.

Maria Delamare, do Gula Gula SP Maria Delamare, do Gula Gula SP

Michelager

Onde é servido: Ambar, Rua Cunha Gago, 129, Pinheiros, São Paulo.

Ingredientes:

– 175 ml de cerveja lager

– 50 ml de suco de tomate

– 15 ml de suco de limão

– 1 pitada de sal

– 5 ml de molho inglês

– 1 gota de pimenta Tabasco

Modo de preparo: decore a borda de um copo longo com uma crosta de sal e limão. Encha de gelo, entorne a cerveja e complete com o suco de tomate já temperado com a pimenta Tabasco e o molho inglês.

Michelager, do Ambar Michelager, do Ambar

Negroni Estate

Onde é servido: Negroni, Rua Padre Carvalho, 30, Pinheiros, São Paulo.

Ingredientes:

– 30 ml de Aperol

– 30 ml de gin cítrico

– 20 ml de licor Amaro Sanseverino

– 10 ml de limão siciliano

– 3 dashes de Angostura

– folhas de manjericão

– gelo

Modo de preparo: junte todos os ingredientes na coqueteleira e sirva num copo longo com gelo. Decore com as folhas de manjericão.

Negroni Estate, do Negroni Negroni Estate, do Negroni

Remember the maine

Onde é servido: MeGusta Bar, Rua Bela Cintra, 1.551, Cerqueira César, São Paulo.

Ingredientes:

– 60 ml de Wild Turkey Rye

– 30 ml de Carpano Classico

– 10 ml de licor Cherry Heering

– 2 dashes de Angostura

– 2 borrifadas de tintura de anis

– 1 cereja amarena

– casca de limão siciliano

Modo de Preparo: adicione todos os ingredientes no mixing glass previamente gelado e mexa com gelo. Despeje a mistura coada numa taça deixada no freezer e borrifada com a tintura de anis. Decore com a cereja amarena espetada num palito e perfume com a casca de limão siciliano.