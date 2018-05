Realeza britânica agredece quem foi ao casamento em Windsor

Londres – A família real britânica agradeceu a todas as pessoas que foram no sábado à cidade de Windsor para acompanhar o casamento do príncipe Harry e da americana Meghan Markle.

“Obrigado a todos que vieram a Windsor e aos que acompanharam o casamento em todo o Reino Unido, a Commonwealth e ao mundo”, é a mensagem publicada na conta oficial do Twitter da realeza britânica.

Mais de 100 mil pessoas não quiseram perder o acontecimento mais esperado do ano no Reino Unido e foram ontem à pequena cidade de Windsor, a oeste de Londres, de 30 mil habitantes, para acompanhar o mais perto possível a casamento.

“Parabéns mais uma vez aos recém-casados duques de Sussex”, acrescentou a casa real, em mensagem acompanhada de uma foto panorâmica do passeio de Long Wolk abarrotado de gente durante a passagem da carruagem na qual Harry e Meghan Markle foram transportados depois de se casarem na capela de Saint George.