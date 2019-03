Real Madrid confirma saída de Solari e retorno de Zidane

Madri – O Real Madrid confirmou nesta segunda-feira o retorno do técnico Zinedine Zidane, que assinou contrato até 2022, e a saída de Santiago Solari, que recebeu uma proposta para continuar fazendo parte do clube.

“A diretoria do Real Madrid, reunida nesta segunda-feira, 11 de março de 2019, decidiu encerrar o contrato que vinculava Santiago Solari com o clube como treinador da equipe principal e, ao mesmo tempo, o propôs continuar pertencendo ao clube”, informa o comunicado.

De acordo com a nota, a diretoria “determinou também a nomeação de Zinedine Zidane como novo técnico do Real Madrid com incorporação imediata para o restante da temporada e as três próximas, até 30 de junho de 2022”.