Juventus contrata Cristiano Ronaldo por 100 mi de euros

Madri – O atacante português Cristiano Ronaldo, eleito cinco vezes o melhor jogador do mundo, foi contratado pela Juventus do Real Madrid por 100 milhões de euros em um acordo com quatro anos de duração, informaram os clubes nesta terça-feira.

Ronaldo, que trocou o Manchester United pelo Real Madrid em 2008 por um então recorde mundial de 80 milhões de libras, é o maior artilheiro da história do clube espanhol com 451 gols em todas as competições, e ganhou dois títulos da Liga Espanhola e quatro troféus da Liga dos Campeões.

“Para o Real Madrid, Cristiano Ronaldo sempre será um dos seus maiores símbolos e uma referência única para as próximas gerações”, disseram os atuais campeões europeus em comunicado, acrescentando que Ronaldo pediu para ser negociado. “O Real Madrid sempre será sua casa”.

Ronaldo publicou uma carta no site do Real Madrid em que agradeceu aos torcedores e ao clube por seus nove anos na equipe.

“Esses anos no Real Madrid, e nessa cidade de Madri, foram possivelmente os mais felizes da minha vida. Só tenho sentimentos de enorme agradecimento a esse clube, a essa torcida e a essa cidade. Só posso dizer obrigado a todos eles pelo carinho e afeto que recebi”, disse.

“Refleti muito e sei que chegou o momento de um novo ciclo. Eu vou, mas essa camisa, esse escudo e o Santiago Bernabéu continuarão sempre como algo meu onde quer que eu esteja”, acrescentou.

A Juventus informou que chegou a um acordo com o clube espanhol para fechar a transferência por 100 milhões de euros, e que o contrato do jogador é de quatro anos, terminando no dia 30 de junho de 2022.

O atacante português marcou dois gols contra a Juventus na final da Liga dos Campeões de 2017, consolidando a vitória de 4 x 1 do Real, e, na última temporada, marcou um impressionante gol de bicicleta contra os italianos em vitória de 3 x 0 no jogo de ida das quartas de final do campeonato em Turim, sendo ovacionado de pé por torcedores da Juve.

No jogo de volta, o jogador de 33 anos converteu um pênalti nos acréscimos que garantiu a classificação do clube espanhol.

A contratação do mais recente vencedor da Bola de Ouro e maior artilheiro da Liga dos Campeões nas últimas seis temporadas representa um importante passo para a Juve, que tem dominado a Liga Italiana desde 2012, mas que não ganha o principal troféu da Europa desde 1996.

A transferência também representa um golpe para a Liga Espanhola, que agora perdeu dois de seus três jogadores mais famosos desde o ano passado, depois que o Paris Saint-Germain contratou Neymar do Barcelona em agosto.