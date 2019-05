Ray-Ban ocupa prédio no centro de São Paulo com shows e arte

São Paulo – A Ray-Ban vai ocupar um prédio no centro de São Paulo nos próximos dois finais de semana. Com a campanha #ProudToBelong (Orgulho de Pertencer), lançada globalmente em abril, a marca idealizou uma ocupação que mistura arte e música. As exposições, palestras com artistas e influenciadores convidados, e as festas acontecem nos dias 10, 11, 17, 18 e 19 de maio.

O projeto “Ocupação Ray-Ban”, idealizado pela agência Hands, vai ocupar quatro andares e 21 salas interativas em um prédio na Sé, no marco zero da cidade. Mais de 30 artistas foram chamados para abordar questões de identidade e pertencimento em suas obras pop-up. O espaço será aberto ao público e gratuito.

A ocupação acontece no Prédio Sé, construído em 1905 e revitalizado em 2017 pelo empresário Houssein Jarouche. Ele reformou o casarão de cinco andares e 1500m² mantendo pisos e paredes originais, assim como o elevador centenário. Jarouche é dono da Micasa, loja de móveis de luxo. Ele adquiriu o local por 1,7 milhão de reais, em um leilão da Caixa Econômica Federal.

Um dos artistas a participar da ocupação é Speto, descendente de índios, africanos e espanhóis, que vai expor suas xilogravuras com referências da literatura de cordel. Na sala com o bar, onde acontecerão shows e os sets de DJs, o artista Alê Jordão vai expor suas obras que trabalham com a luz neon. Outros artistas incluem Avaf, Anne Galante, Enivo, Gabriela Forjaz e Camila Lordelo.

A marca também vai montar uma pop-up store no térreo do prédio, para expor seus novos produtos e trabalhar sua campanha #ProudToBelong.

Serviço

Quando: 10, 11, 17, 18 e 19 de maio

Onde: Rua Roberto Simonsen, 85 – Sé

Horários: 15h às 22h

Mais informações no site do evento.

Line-up das festas

Sexta-feira (10/05): DJ Balako (17h às 22h)

Sábado (11/05): DJ Miria Alves (17h às 22h)

Sexta-feira (17/05): DJ Discopedia (17h às 22h)

Sábado (18/05): DJ Croma (16h) / Flora Mattos (20:30h)