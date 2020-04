Raul Gil está internado no Albert Einstein após sofrer acidente doméstico

No feriado de Páscoa, Raul Gil sofreu um acidente doméstico e teve de ser internado levado às pressas para o Hospital Albert Einstein, na capital paulista. Ele se desequilibrou e caiu de uma escada.

A informação foi dada pelo filho do apresentador do SBT, Raul Gil Junior, o Raulzinho, ao site UOL neste sábado, 18. Ainda segundo ele, Raul Gil, de 82 anos, teve ferimentos graves. “Ele quebrou duas costelas e teve desvio de mais sete. Ele está com muita dor, mas estável”, afirmou.

Sobre o fato de o pai estar em um dos hospitais que detectaram os primeiros casos do novo coronavírus no Brasil, Raulzinho garante que há isolamento de pacientes que estão contaminados. “Ele está num quarto separado, isolado das pessoas com covid-19” declarou.

De acordo com comunicado do SBT, que informa que Raul Gil testou negativo para coronavírus, a previsão de alta do apresentador é segunda-feira, 20.

Recentemente, o apresentador divulgou um vídeo nas redes sociais em que parabeniza os profissionais de saúde que atuam diretamente no combate ao coronavírus.