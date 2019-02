Rata “gordinha” fica presa em bueiro e história viraliza na internet

“Ela tinha engordado no Inverno e ficou presa pelo quadril. Não tinha como ela sair ou voltar”, disse Michael Sehr, especialista em salvamento de animais, em entrevista aos veículos de imprensa que estavam no local.

O resgate foi relativamente complicado: com a ajuda de bombeiros, a tampa do bueiro foi levantada e um deles empurrou a rata “gordinha” para fora do buraco. Depois, ela foi devolvida ao esgoto — não antes de ser o foco de um “ensaio de fotos”. Veja o vídeo do momento do resgate:

Na página oficial da equipe de resgate no Facebook, diversos comentários elogiam a ação dos bombeiros e a preocupação que eles tiveram em salvar um animal que é uma vítima frequente de extermínio.

No entanto, algumas das pessoas que passavam pela rua no momento não entenderam o por quê de os bombeiros estarem tão preocupados em salvar uma rata. “Mesmo animais que são odiados por todos merecem respeito”, explicou Sehr à imprensa.