Rapper Snoop Dogg agradece a si mesmo ao ganhar estrela na Calçada da Fama

O rapper Snoop Dogg agradeceu a si próprio nesta segunda-feira (19) ao ganhar uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood, dias antes do 25º aniversário de seu álbum de estreia, “Doggystyle”.

“Quero agradecer por acreditar em mim”, disse o artista, indicado 16 vezes ao Grammy, após a cerimônia de inauguração da estrela.

“Quero agradecer a mim por todo esse trabalho. Quero agradecer a mim por não ter me tomado dias livres. Quero agradecer a mim por nunca desistir. Quero agradecer a mim por sempre dar e tentar dar mais do que o que recebo. Quero agradecer a mim por simplesmente ser eu a todo momento”, disse o astro do hip-hop conhecido por seu seco senso de humor.

Snoop, cujo nome de batismo é Calvin Broadus, alcançou a fama em 1992, ao aparecer no álbum de estreia de Dr Dre, “The Chronic”. Desde então, vendeu mais de 35 milhões de discos em todo o mundo.

Também fez participações em filmes, de “Todo Mundo em Pânico 5” (2013) a “Starsky and Hutch” (2004) e na televisão em conversas com sua amiga, Martha Stewart.