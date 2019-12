Rapper Juice Wrld, de 21 anos, morre no aeroporto de Chicago

Washington – O rapper Juice Wrld, conhecido pelo hit “Lucid Dreams”, morreu neste domingo, aos 21 anos, após sofrer uma “emergência médica” no Aeroporto Internacional Midway, em Chicago.

A causa exata da morte ainda não foi divulgada e o corpo será submetido a uma autópsia, explicou em comunicado o instituto médico legal do Condado de Cook, que abrange o aeroporto.

O Departamento de Polícia de Chicago confirmou à rádio pública “NPR” que um homem de 21 anos – a mesma idade de Juice Wrld – havia sido transportado do aeroporto de Midway até um hospital próximo, onde foi declarado morto.

A polícia da cidade detalhou que o jovem tinha sofrido “uma emergência médica”, sem mais detalhes, e anunciou a abertura de uma investigação para determinar as causas da morte.

Juice Wrld ganhou fama na plataforma SoundCloud, onde começou a divulgar músicas em 2015, enquanto estudava. Uma dessas faixas, “All girld are the same”, chamou a atenção da gravadora Interscope Records, que ofereceu ao jovem um contrato avaliado em US$ 3 milhões quando ele tinha apenas 19 anos.

Nascido em Chicago como Jarad Anthony Higgins, o rapper lançou o primeiro álbum em 2018, chamado “Goodbye & Good riddance”, que incluía os singles “All girls are the same” e “Lucid Dreams”.

Em março, o álbum “Death Race for Love” alcançou o primeiro lugar na lista Billboard 200, que determina semanalmente os álbuns mais vendidos nos Estados Unidos.

No início da semana passada, o Spotify anunciou que o rapper estava entre os cinco artistas masculinos mais escutados nos EUA ao longo deste ano.