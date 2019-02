Range Rover pode lançar Evoque Sport

São Paulo – A Land Rover estaria preparando o lançamento de uma versão mais esportiva do Range Rover Evoque. Segundo informações da revista Auto Express, o modelo poderia se chamar Evoque Sport.

“Nós podemos criar inúmeras variações na base do Evoque. Neste momento, estamos pensando em produzir um conversível (como o Evoque Cabriolet apresentado no Salão de Genebra) e edições especiais – poderíamos fazer uma versão esportiva, por exemplo”, declarou o diretor de design da marca, Gerry McGovern, em entrevista concedida no Salão de Pequim.

O Evoque esportivo é cogitado pela Land Rover desde o início do projeto, mas somente agora foi confirmado por pessoas ligadas à montadora. A revelação veio à tona em um momento (e local) bastante apropriado, justamente quando a Audi apresentou o RS Q3 no evento chinês.

McGovern não revelou quais motorizações poderiam equipar o Evoque Sport, mas uma versão preparada do atual motor 2.0 turbo, de 240 cv, pode ser a escolha mais lógica. Quanto ao visual, o crossover ganharia rodas maiores e um novo kit aerodinâmico, além de alterações como suspensão rebaixada, discos de freios maiores e uma direção com respostas mais precisas.