Rainha Elizabeth II e duque de Edimburgo completam 71 anos de casados

Londres – A rainha Elizabeth II e seu marido, o duque de Edimburgo, completam nesta terça-feira 71 anos de casados, o casamento mais longo da história da coroa britânica.

Ao contrário do ano passado, quando o casal celebrou o aniversário com um jantar no castelo de Windsor e o repicar dos sinos da Abadia de Westminter, nesta ocasião é esperada uma comemoração mais privada.

A monarca, de 92 anos, deve participar do 150º aniversário da Real Instituição de Topógrafos de Londres, enquanto o príncipe Philip, de 97 anos, não comparecerá a nenhum ato oficial, já que se aposentou da vida pública.

A então princesa Elizabeth e Philip de Mountbatten se casaram em 20 de novembro de 1947, seis anos antes de Elizabeth ser coroada rainha da Inglaterra com apenas 27 anos.

A cerimônia aconteceu diante de 2 mil convidados na Abadia de Westminster, o templo anglicano onde, desde o século XII, foram realizadas 16 bodas reais, a última delas a dos duques de Cambridge em 2011.

O casal, que na semana passada celebrou o 70º aniversário do seu primogênito e herdeiro ao trono, o príncipe Charles, tem outros três filhos, oito netos e sete bisnetos.

Este 2018 foi um ano movimentado para a família real britânica, com a realização de dois casamentos e dois nascimentos. EFE