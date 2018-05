Rainha dá consentimento para casamento de príncipe Harry e Meghan Markle

Os britânicos puderam ver neste sábado o consentimento formal da rainha Elizabeth II da Inglaterra para o casamento de seu neto, o príncipe Harry, e Meghan Markle, publicado uma semana antes da cerimônia.

O Instrumento de Consentimento, escrito à mão em um velino ilustrado, é o documento, exigido por lei, pelo qual a rainha dá sua autorização à união.

Harry é o sexto na linha de sucessão da coroa, e os seis primeiros precisam da autorização da rainha para se casar. Caso não obtenham esse consentimento, eles e seus descendentes ficariam inabilitados para herdar o trono.

O Palácio de Buckingham publicou fotos do documento que Elizabeth II assinou em março. A monarca assinou o documento com um “R” na parte superior, a primeira letra de “regina”, rainha em latim. No texto, utilizou o plural majestático.

“Por meio da presente consentimos o casamento entre nosso queridíssimo neto o príncipe Henry Charles Albert David de Gales KCVO e Rachel Meghan Markle”.

A sigla KCVO se refere ao status de Harry, Cavaleiro Comandante da Real Ordem Vitoriana (Knight Commander of the Royal Victorian Order), que premia o serviço pessoal à monarquia.

O documento, que será entregue ao casal após o casamento, está decorado com pinturas que representam o noivo e a noiva.