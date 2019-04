Quer levar um soco da Adriana Lima?

São Paulo – Sim, é isso. Você pode participar de uma aula de boxe com a modelo Adriana Lima. E na sequencia participar de um jantar beneficente com ela e outros convidados. Esse é o mote de uma campanha patrocinada pela marca suíça de relógios IWC Schaffhausen com recursos revertidos para a Laureus Sport for Good, uma entidade que promove 160 programas de esportes para comunidades carentes, em 40 países. Adriana Lima é embaixadora tanto da marca como da causa.

Funciona assim. Você precisa entrar no site charitystars.com/adrianalima e doar a quantia que quiser. A cada 5 dólares, você ganha direito a um bilhete. Em maio, haverá um sorteio. Quanto mais bilhetes, obviamente, maiores as chances de você entrar num ringue com a modelo baiana de 37 anos. O vencedor também ganhará bilhetes aéreo na categoria executiva para ele e um acompanhante e duas noites de estadia em um hotel cinco estrelas.

De acordo com as doações, alguns outros prêmios são distribuídos. Uma doação de 150 dólares dá direito a uma foto de Adriana autografada de próprio punho. Por 1500 dólares você leva para casa um par de luvas assinados por ela. E 20.000 dóiares são a porta de entrada para participar do jantar em homenagem à campanha, além de duas noites num hotel cinco estrelas – o voo não está incluído.