Quer dar a volta ao mundo? Escolha o seu pacote de viagem

São Paulo – Você sonha em viajar por países ao redor do mundo e conhecer as mais diferentes culturas, mas não sabe nem por onde começar a planejar essa viagem?

A boa notícia é que esse passeio não exige necessariamente anos de planejamento e dor de cabeça com voos e traslados. Agências de turismo oferecem desde passagens que incluem até 16 paradas em um único bilhete até pacotes cujo roteiro já abrange países em diversos continentes do globo.

Para quem gosta de comodidade, quer curtir o passeio com mais calma e fica assustado em pensar quantos aviões e meios de transporte diferentes terá de pegar para percorrer o roteiro, há cruzeiros de 120 dias que rodam por 34 países com opções de lazer completas a bordo. Uma alternativa igualmente confortável, mas mais rápida (e cara) é fazer a viagem a bordo de um jato privado.

Quanto custa a brincadeira? Se o perfil do viajante for de mochileiro e o interesse seja apenas por passagens, a partir de US$ 1.500 por pessoa. Um cruzeiro de mais de 100 dias cobra cerca de 14 mil dólares por pessoa, enquanto pacote aéreo com roteiro por oito países pode custar 18,9 mil dólares por pessoa. Voar em um jato privado é uma experiência de luxo que requer um investimento bem maior: custa 147 mil dólares.

Veja abaixo as opções mais comuns de roteiros de volta ao mundo e escolha a mais adequada para o seu perfil!

Passagens de Volta ao Mundo

Quem leva: CVC VIagens em parceria com a Star Alliance

O que inclui: bilhete inclui diversas paradas e é determinado pelo número total de milhas a serem percorridas, ou seja, a distância entre as cidades. Também leva em consideração fatores como país de origem, número de escalas do itinerário e classe de assento escolhida.

Preços: US$ 4.500 por pessoa e US$ 281,25 por trecho (bilhete com 16 paradas, visitando 5 continentes); US$ 3.200 por pessoa – US$ 457,14 por trecho (bilhete com 7 paradas, visitando 4 continentes); US$ 1.500 por pessoa – USD 500 por trecho (bilhete com 3 países, visitando 3 continentes). Valores não incluem taxas aeroportuárias.

Pacote de viagem Volta ao Mundo

Quem leva: Fui Viagens

Roteiro: África do Sul, Turquia, Emirados Árabes, China, Japão, Estados Unidos e México.

O que inclui: passagem aérea em classe econômica nos trechos São Paulo / Johannesburgo / Istambul / Dubai / Pequim / Shanghai / Tóquio / Los Angeles / Cidade do México / São Paulo; hospedagem em hotéis com café da manhã; todos os traslados, passeios, refeições; guias locais falando espanhol ou inglês ou português

Preço: US$ 17.665 + US$ 1.300 (taxas do aeroporto) = US$ 18.965 por pessoa (sujeito à alteração)

Cruzeiro Volta ao Mundo

Quem leva: Top Brasil Tur

Roteiro: 5 continentes e 34 países, entre eles Itália, França, Espanha, Portugal, Grécia, Egito, Japão, China, México, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Vietnã, Singapura, entre outros.

O que inclui: viagem de 119 dias a bordo do navio Magnífica (1.259 cabines) da MSC Cruzeiros, que inclui 90 apresentações a bordo, incluindo 30 espetáculos ao estilo Broadway e noites temáticas (shows inspirados no destino visitado); entretenimento variado com música, dança, workshops, aulas de idiomas, atividades culturais, fitness e bem estar, festas para crianças e palestras; atividades para crianças e adolescentes; piscinas, espaço para prática de basquete, vôlei e caminhadas ao ar livre, academias de ginástica com aparelhos de última geração e vista panorâmica; 15 excursões de city tour e passeios gastronômicos, de compras e religiosos na Ilha da Madeira (Portugal), Salvador e Rio de Janeiro (Brasil), Buenos Aires (Argentina), Puerto Montt/Puerto Varas e Árica (Chile), Darwin e Tasmânia (Austrália), Benoa (Bali), Kuala Lumpur (Malásia), Colombo (Sri Lanka), Mumbai (Índia), Lima (Peru), Papeete (Taiti), Auckland (Nova Zelândia); pacote de bebidas (vinho, cerveja, sucos, água e refrigerante) nas refeições mais buffet de refeições 20 horas por dia.

Preço: US$ 14.290 por pessoa em cabine dupla interna e Experiência Bella (não inclui passagem aérea)

Viagem ao redor do mundo em jato privado

Quem leva: Teresa Perez Tours:

Roteiro: a bordo de um Boeing 757 com 52 assentos, o roteiro International Intrigue dura 24 dias e inclui nove destinos em quatro continentes. A viagem começa em Seattle, Estados Unidos, para depois viajar para Kyoto, no Japão. Após três noites na cidade, o roteiro segue para Hoi An, no Vietnã. Depois, continua com destino a Malé, nas Maldivas. Das Maldivas, o próximo destino é o Parque Nacional Serengeti, na Tanzânia. Depois de três noites, a viagem segue para Marrakech, no Marrocos. De lá, voa para Budapeste, na Hungria. São Petersburgo, na Rússia, é o próximo destino da jornada. A próxima e última cidade é Paris, na França.

O que inclui: passeios; traslados; concierge disponível para agendamento e auxílio com os passeios; serviço de bagagem; gorjetas aos guias, motoristas e staff de apoio; e hospedagem em hotéis da rede Four Seasons

Preço: US$ 147.000 por pessoa em acomodações duplas