Quer conhecer locais famosos de Friends? Venda de ingressos começa amanhã

Se você é fã de Friends essa é a sua chance de conhecer o apartamento de Mônica Geller e o famoso sofá do Central Perk café. A Casa Warner, em São Paulo, organiza uma exposição imersiva no universo da série, e a venda de ingressos começa a 0h desta quarta-feira (21), no site oficial do evento.

Em dois andares da Casa Warner, a mostra vai recriar os ambientes e objetos do programa que foi inaugurado na televisão há 25 anos. A exposição será uma experiência de imersão aos fãs das histórias dos seis amigos de Nova York, e ainda contará com uma super maratona das 10 temporadas da série americana.

O “Casa Warner by Friends” vai acontecer do dia 18 de setembro a 6 de outubro. Os ingressos serão vendidos como inteira (R$ 30) e meia entrada (R$ 15). E além da visita aos ambientes, os fãs também poderão comprar objetos que fazem referência à série na loja dentro do espaço.

A primeira edição do evento aconteceu em 2018 e todos os 3,2 mil ingressos foram vendidos em menos de 12 horas. A Casa Warner é um espaço de exposições, em São Paulo, de programas do canal.

Serviço

Data: de 18 de setembro a 6 de outubro

Horário: das 10h às 22h

Local: Rua Pamplona, 145 – Bela Vista – São Paulo – SP

Venda de ingressos: a partir de 21 de agosto, de R$ 15 a R$ 30