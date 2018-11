Quentin Tarantino se casa com a modelo Daniella Pick

Los Angeles (EUA) – O cineasta americano Quentin Tarantino e a artista e modelo israelense Daniella Pick se casaram nesta quarta-feira nos Estados Unidos, segundo informou o site da revista “People”.

Os dois se conheceram em 2009 durante a campanha de promoção de “Bastardos Inglórios” e ficaram noivos em junho de 2017, um ano depois de começar a relação.

Tarantino, de 55 anos, e Pick, de 35, se casaram em uma cerimônia íntima organizada em Los Angeles, na Califórnia, e realizaram uma grande festa depois para a qual foram convidados vários artistas da indústria.

Esse é o primeiro casamento do cineasta, que escolheu um terno escuro para a ocasião e que acaba de terminar as filmagens de “Once Upon a Time in Hollywood”, um filme protagonizado por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell e Dakota Fanning, entre outros. EFE