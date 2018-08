Quentin Tarantino contrata filha de Uma Thurman para seu novo filme

São Paulo – O diretor norte-americano Quentin Tarantino contratou Maya Hawke, filha dos atores Ethan Hawke e Uma Thurman, para atuar em sua nova produção, Once Upon a Time In Hollywood. Uma foi protagonista de três dos filmes de Tarantino: Pulp Fiction e as duas partes de Kill Bill, mas viu sua relação com o diretor ficar abalada em 2017 após denúncia da atriz alegando negligência por parte de Tarantino.

Em entrevista para o jornal The New York Times, Uma Thurman alegou que o diretor a obrigou a fazer uma cena perigosa envolvendo colisão de um carro que acabou a deixando com sequelas físicas.

O diretor pediu desculpas pelo ocorrido dias depois, dizendo que a situação foi errada e ele não tinha pensado nas consequências da gravação da cena.

“Disse que estaria bem. Disse que a estrada era toda reta. Disse que seria seguro. E não era. Estava errado. Não a obriguei a subir no carro. Ela entrou no carro porque confiou em mim e esse é o maior arrependimento que tenho na vida”, disse Tarantino em entrevista ao site Deadline.

Segundo o site Entertainment Today, a contratação de Maya para participar da produção é um indício que Tarantino e Uma fizeram as pazes, uma vez que se ainda estivessem brigados ela não teria deixado sua filha, que ainda está em início de carreira, trabalhar com o diretor.

Esse é o segundo grande trabalho que Maya Hawke consegue só em 2018. Ela foi anunciada como parte do elenco da terceira temporada da série Stranger Things em março.

Com estreia prevista para julho de 2019, Once Upon a Time in Hollywood conta com grande elenco: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Burt Reynolds, Timothy Olyphant, Kurt Russell, Michael Madsen, Tim Roth, Al Pacino, Damian Lewis, Lena Dunham, Luke Perry, Emile Hirsch, Dakota Fanning, Clifton Collins, Scoot McNairy, Keith Jefferson e Nicholas Hammond.