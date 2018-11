Quem são os jovens pilotos que buscam manter tradição brasileira na F1

São Paulo – Pela primeira vez desde que foi disputado como prova extra-oficial do campeonato mundial de F1, em 1972, o GP Brasil não teve pilotos brasileiros no grid em 2018. Por outro lado, foi justamente na corrida de Interlagos que duas equipes anunciaram seus novos pilotos de testes que podem representar a volta do País às pistas da principal categoria do automobilismo mundial: Sergio Sette Câmara, na McLaren, e Pietro Fittipaldi, na Haas.

O neto de Emerson Fittipaldi, inclusive, fará seu primeiro teste com a escuderia norte-americana na próxima terça-feira (27), no circuito de Abu Dhabi, que recebe a última etapa do campeonato de 2018.

“Não vejo a hora de poder testar o F1 da Haas. Será um grande momento em minha carreira e uma oportunidade importante para meu desenvolvimento como piloto de testes da equipe, diz Fittipaldi, que foi campeão mundial da Word Series no ano passado e competiu na Indy, no Mundial de Endurance e no Super Formula em 2018.

Com a restrição de testes, o trabalho de Pietro e de Sette Câmara é bem intenso nos modernos simuladores da equipe – e são soluções testadas lá que podem trazer benefícios para a equipe no final de semana de GP. “Nós contratamos o Pietro (Fittipaldi). Ele vai nos ajudar a desenvolver o carro e terá um papel muito importante no time, pois será o responsável pelos testes com o pneus Pirelli e estará com o time todo o final de semana”, diz Gunther Steiner, chefe da equipe Haas.

Para Sette Câmara, a chegada a uma equipe com tanta história como a McLaren ajuda a ampliar a realização de seu sonho. “Entrar no time e ver os carros com os quais Senna ganhou tantas corridas e títulos é realmente emocionante, sou muito seu fã”, diz o piloto de 20 anos, que competiu neste ano e vai competir em 2019 na Fórmula 1.

“Será importante para complementar meu trabalho como piloto de testes da McLaren e me deixar pronto para minha estreia na F1 o mais rápido possível”, diz Sette Câmara.

A última etapa da temporada 2018, neste final de semana, já consagrou o piloto Lewis Hamilton, da Mercedes, como campeão mundial. Na próxima terça-feira (27), os times seguem na pista árabe para testes de pneus. Será a estreia de Fittipaldi pela Haas. O campeonato de 2019 começa oficialmente no dia 17 de março, em Melbourne, com o GP da Austrália.