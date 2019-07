Queen participará de festival contra a pobreza mundial em Nova York

O grupo Queen se apresentará ao lado de outros artistas, como Adam Lambert, Pharrell Williams e Alicia Keys, no Global Citizen Festival, em Nova York, em setembro, em um evento criado para apoiar a luta contra a pobreza no mundo.

A banda pop OneRepublic, a cantora americana H.E.R. e a compositora Carole King também se apresentarão no Central Park, no coração de Manhattan, em 28 de setembro, informaram os organizadores nesta terça-feira.

A Global Citizen, que coincide todos os anos com a Assembleia Geral das Nações Unidas, distribui ingressos gratuitos para quem deseja se mobilizar contra a pobreza.

“Depois do próximo ano, restará apenas uma década para atingir as metas de desenvolvimento da ONU“, disse Hugh Evans, cofundador da Global Citizens.

“As medidas e o progresso que estamos fazendo neste ano, e até 2020, determinarão nossa capacidade de erradicar a pobreza extrema em 2030, e o fracasso não é uma opção”, acrescentou.

O show será apresentado pelo casal de atores australianos Hugh Jackman e Deborra-lee Furness, e contará com outras celebridades como os atores Rami Malek e Forest Whitaker.