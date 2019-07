Quatro sugestões para viajantes na hora de comprar uma mala

Malas na medida: quatro sugestões para viajantes com interesses distintos, mas que não abrem mão de estilo.

45 Nightflight, Montblanc

Os relógios e as canetas da Montblanc podem ser os itens mais conhecidos da marca alemã, mas seus artigos de couro também respondem por parte considerável das vendas. Desse último grupo fazem parte as carteiras, cada vez mais em baixa em razão das novas formas de pagamento, as pastas, os cintos e as malas, nas quais a grife aposta muitas fichas. Com tecido de nylon com fina estrutura de reforço, a 45 Nightflight é resistente a manchas, à água e a arranhões e ideal para viagens rápidas. Tem um compartimento principal, um bolso com zíper e inclui uma carteira para documentos. R$ 2.610. montblanc.com.br

Mercedes-Benz Holdall, Tommy Hilfiger

A grife criou uma coleção em parceria com a escuderia Mercedes-AMG Petronas Motorsport, que hoje domina a Fórmula 1. A ideia era juntar o lifestyle americano que a Tommy Hilfiger explora com a inovação e a energia da equipe de Lewis Hamilton. A parceria deu origem a cintos, carteiras e malas. Feita de couro puro e adornada com detalhes sutis que remetem à escuderia, está bolsa com 51 centímetros de comprimento pode ser carregada na mão ou usada transversalmente ao corpo. R$ 3.499. br.tommy.com

Mala couro, Oriba

A marca Oriba, que a cada peça vendida doa um kit escolar com lápis, borracha e canetas para as crianças atendidas por uma ONG em Paraisópolis, em São Paulo, é a responsável por esta elegante mala de couro legitimo amaciado, com costuras e acabamentos feitos à mão. A peça dispõe de cinco bolsos externos, um com proteção para celular e óculos, e seis compartimentos internos com revestimentos especiais – o que é pensado para calçados é impermeável. A alça transversal, com suporte em couro, é removível. R$ 780. oriba.com.br

Spectra Dual-Access, Victorinox

Com as dimensões acertadas para ser aceita na parte superior dos aviões, a estilosa mala Spectra Dual-Access Global Carry-On Vermelha, da Victorinox, tem capacidade para 32 litros. Em outras palavras, acomoda o necessário para uma rápida viagem, seja de lazer ou negócios. Feita de policarbonato virgem, é ultrarresistente e ao mesmo tempo leve – pesa 3,2 quilos – e tem ótima durabilidade. É fechada com zíper e tem alça com carrinho duplo. R$ 2.149. victorinoxstore.com.br