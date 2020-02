Quatro restaurantes em hotéis no Rio que você precisa conhecer

Arp

Hotel Arpoador, Rua Francisco Otaviano, 177, Arpoador, Rio de Janeiro, tel. (21) 2529-1000. Seg. a dom. 7h/23h.

Classificá-lo como um dos restaurantes mais convidativos da orla carioca não é exagero. No térreo do hotel Arpoador, recentemente repaginado, é provavelmente o mais próximo da areia, descontando os quiosques. Já os restaurantes de hotéis mais conhecidos da cidade, a exemplo do Fasano, do Mee e do Cipriani, os dois últimos dentro do Copacabana Palace, estão separados da orla pelas pistas para os carros.

Quem assina o cardápio do Arp é a chef Roberta Sudbrack, que incluiu entradinhas leves como a conservaria, que junta picles, peixe defumado, azeitonas marinadas, verduras e coalhada seca (R$ 34), e a que reúne tomate orgânico marinado, mussarela de búfala, manjericão e pão torrado (R$ 28).

Embora a maioria da clientela ignore a sugestão, todas as receitas são indicadas para partilhar. Mas quem vai dividir o hambúrguer com cebolas na brasa, queijo brasileiro e molho chimichurri (R$ 52) ou a costelinha de porco laqueada, acompanhada de arroz selvagem e cenouras na brasa (R$ 68)?

Concebida pela bartender Néli Pereira, a carta de drinques lista coquetéis como o negroni carioca, que une gim, Campari, vermute e café extraído a frio (R$ 26), e o que junta chá de mastruz, cachaça envelhecida e Fernet (R$ 26). O fondant de chocolate com creme inglês de cumaru (R$ 34) e a torta de queijo com geleia de ameixa (R$ 26) se destacam entre as sobremesas.

Emile

Emiliano, Avenida Atlântica, 3804, Copacabana, Rio de Janeiro, tel. (21) 3503-6620. 6h30/23h

No térreo do hotel, o restaurante se sobressai pelas paredes recobertas por um belo jardim vertical, cenário que costuma levar os comensais a esquecer que estão do lado da Praia de Copacabana. Quem comanda a cozinha agora é o chef Camilo Vanazzi, que já disse a que veio com o novo cardápio, lançado em janeiro.

Para uma imersão completa, recomenda-se a degustação que inclui duas entradas, dois pratos principais e uma sobremesa, à escolha do cliente (R$ 240). A versão reduzida, a R$ 153, contempla uma entrada, um principal e uma sobremesa.

Cozido lentamente, o ovo perfeito chega à mesa acompanhado de creme de mandioca trufado, gema curada e tuile, uma homenagem aos cobogós, que revestem a fachada do hotel. As vieiras são grelhadas em manteiga de avelã e ganham a companhia de couve-flor tostada, salame e espuma de coco.

Entre os principais, chamam a atenção o ravioli com recheio de abóbora grelhada, guarnecido de pesto de pimentão vermelho, manteiga tostada com ervas e pinole, e o atum selado com redução de abacate, farofa crocante de castanhas, creme de damasco e melado de mandioca. O fondant de chocolate quente com 54% de cacau com creme inglês feito com bourbon é uma das sobremesas mais elogiadas.

Alloro al Miramar

Miramar Hotel by Windsor, Avenida Atlântica, 3668, Copacabana, Rio de Janeiro, tel. (21) 2195-6213. Seg. a qui. 12h/0h; sex. e sáb. 12h/1h; dom. 12h/0h

Voltado para a praia, o restaurante no térreo do hotel é capitaneado pelo chef italiano Renato Ialenti, que soma quase uma década de Rio de Janeiro. Para os meses mais quentes do ano, ele incluiu no cardápio treze receitas levinhas. É o caso da panzanella, aquela salada com pão, que o cozinheiro incrementou com frutos do mar e mix de tomates (R$ 47), e da burrata com anchovas, alcaparras, tomates e molho de azeitonas pretas (R$ 45).

O tagliolini tingido pela tinta de lula é salpicado por uma farofa crocante, feita com o mesmo molusco (R$ 83), e o carbonara leva cubos de abobrinha e tomate-cereja no lugar do bacon (R$ 73). Outra boa nova: espaguete com aliche, pinole, filé de sardinha, farofa de pão italiano, limão-siciliano e erva-doce (R$ 72).

A panna cotta com frutas tropicais (R$ 29) e a pera cozida no vinho tinto, acompanhada de creme de baunilha e mascarpone (R$ 32), são as melhores novidades para fechar a refeição.

Marine Restô

Fairmont, Avenida Atlântica 4240, Copacabana, Rio de Janeiro, tel. (21) 2525-1232. 6h/10h30; 12h/16h; 18h/22h.

Do lado da piscina, o restaurante é território do chef Carlos Cordeiro, que responde ao francês Jérôme Dardillac, chef-executivo do hotel. Boa parte das receitas é preparada com a ajuda de um forno espanhol josper, a exemplo da abobrinha grelhada com fonduta de queijo da Serra da Canastra (R$ 60), do polvo com aioli de pimenta fermentada (R$ 105), e da cavaquinha com emulsão de limão siciliano (R$ 165).

Os hits para quem prefere carne vermelha são a costela servida com osso e demi glace de jabuticaba (R$ 130), a fraldinha extraída de gado angus (R$ 150) e o pernil de cordeiro com legumes orgânicos (R$ 380). Para compartilhar, fazem enorme sucesso a beterraba assada com catupiry e mel (R$ 55), a musseline de batata baroa com baunilha fresca (R$ 35) e o risoto de cevadinha com cogumelos trufados (R$ 70).