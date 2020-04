Quatro receitas com chocolate para comer sem culpa na Páscoa

Marcela Mendes, nutricionista do Mundo Verde, ensina receitas com chocolate para comer sem culpa na Páscoa: receitas com chocolate, mas com ingredientes saudáveis.

Trufas de chocolate

Ingredientes:

1 colher de sopa de pasta de amêndoas sem açúcar

1/2 xícara de chá de chocolate 70% cacau picado

1 colher de sopa de iogurte natural sem açúcar

2 colheres de sopa de Cacau em pó Mundo Verde Seleção

Modo de fazer:

Leve o chocolate para derreter em banho-maria. Após derreter, retire do fogo e acrescente o iogurte, a pasta e misture completamente. Leve a geladeira até que esfrie bem e fique mais endurecido. Retire e faça pequena bolinhas, em formato de trufas. Polvilhe com cacau em pó e sirva.

Brigadeiro com Nibs

Ingredientes:

1 colher de sopa de cacau em pó

3 colheres de sopa de leite de coco em pó

1 xícara de chá de água

1 colher de sopa de adoçante Xilitol

Nibs de cacau orgânico Mundo Verde Seleção a gosto

Modo de fazer:

Leve todos os ingredientes para uma frigideira e em fogo baixo, vá mexendo até que fique cremoso. Tire do fogo, mexa novamente e retorne ao fogo. Vá fazendo este processo, até o ponto de brigadeiro. Retire do fogo, deixe esfriar e polvilhe com nibs de cacau orgânico.

Mousse de chocolate low carb

Ingredientes:

100g de chocolate amargo 70% cacau sem açúcar

3 claras orgânicas

Modo de preparo:

Bater as claras em neve, até o ponto mais firme. Coloque o chocolate no microondas por 30 minutos (cuidado, para não queimar, isso depende da potência do aparelho). Misture o chocolate derretido com as claras em neve. Misture com cuidado, até que fique homogêneo. Coloque em recipientes individuais, leve para geladeira por 2h e antes de servir rale chocolate por cima.

Suflê de Creme de avelã sem adição de açúcar

Ingredientes:

2 ovos orgânicos

145g de creme de avela sem açúcar

Modo de preparo:

Misture as gemas com o creme de avelã até formar uma mistura homogênea e esquente por 10 segundos no microondas. Bata as claras em neve e incorpore-as na mistura.

Colocar em uma forma pequena untada com manteiga e cacau e asse por 15 minutos no forno pré aquecido a 220°C.