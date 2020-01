Quatro novos restaurantes paulistanos para conhecer o quanto antes

Benza

Rua Costa Carvalho, 72, Pinheiros, São Paulo, (11) 3032-7759

Há quem torça o nariz para restaurantes comandados por ex-MasterChefs. O receio tem a ver com o fato de que muitos ex-participantes estão mais preocupados com a fama do que com o que sai da cozinha.

No Benza, do chef mineiro Pablo Oazen, o pé atrás não faz sentido. Até porque ele não participou de uma edição amadora do reality show, mas de uma profissional, a de 2017, da qual saiu vencedor. Ou seja, sua trajetória na cozinha não começou na televisão.

No Benza, que presta tributo a “benzadeus”, ele deixa a clientela em parafuso na hora de escolher as entradas, uma melhor que a outra. Exemplos: abacate em tempurá (R$ 24), tulipinhas de frango confitadas e empanadas, servidas com molho agridoce (R$ 34), e tostex de rabada com molho de cerveja preta, maionese de agrião e picles de maxixe (R$ 32).

Para quem não tiver matado a fome só com as entradas – uma boa ideia, por sinal – há principais como peixe do dia com pequi, purê de nabo, legumes e espuma de arroz (R$ 62) e coelho braseado com purê de cenoura com laranja e cenourinhas orgânicas (R$ 75).

A sobremesa que virou a marca de Oazen, a que junta sorvete de goiaba, chocolate branco, catupiry, queijo da Serra da Canastra e crumble de castanha do Pará (R$ 32), vale cada caloria ingerida.

Restaurante Benza Restaurante Benza

Lassù

Rua Conselheiro Saraiva, 207, (Edifício K1), 28º andar, Santana, São Paulo, (11) 2373-7717

Encarapitado no 28º andar de um prédio em Santana, que descortina uma vista estonteante em 270 graus, a novidade tem tudo para virar um disputado ponto turístico – uma plataforma giratória que leva uma hora e quarenta minutos para completar um giro torna a visita ainda mais memorável.

O comando do empreendimento está nas mãos de Márcia e Ricardo Trevisani, os mesmos donos do impecável Ristorantino, nos Jardins.

Duas das receitas mais chamativas são o gnocchetti com linguiça bragantina (R$ 55) e o risolio, uma versão do risoto que não leva manteiga, incrementado com caranguejo-aratu e limão siciliano (R$ 66).

Para partilhar, há opções como camarões rosa ao alho e óleo com pimenta calabresa, arroz e aspargos (R$ 129) e filé mignon com trufas pretas, foie gras, marsala e batatas (R$ 130).

Entre as sobremesas chamam a atenção o caju confiado em calda de cachaça envelhecida (R$ 29), o pudim de cupuaçu com texturas de amêndoas (R$ 22) e o enorme tiramissù (R$ 66). Chamado de TiramiLassù, esse último é para dividir entre várias pessoas.

Restaurante Lassù Restaurante Lassù

Osteria Nonna Rosa

Rua Padre João Manuel, 950, Jardins, São Paulo, (11) 2369-5542

Com a inauguração do Osteria Nonna Rosa, que ocupa o lugar deixado vago pelo Bagatelle, nos Jardins, o chef Rodolfo De Santis chega ao sétimo restaurante – e há mais dois para sair do forno.

Em um ambiente marcado pela iluminação bem escura, o cozinheiro se dedica a receitas italianas descomplicadas. A carne cruda servida com gema crua no centro (R$ 35), o crostini com ragú de costela e queijo pecorino (R$ 20), o arancini (R$ 20) e a bruschetta de tomate com manjericão (R$ 15) dão uma ideia das entradas que te esperam.

Entre as massas saltam aos olhos o tagliatelle acrescido de costela desfiada, assada por horas (R$ 52), e clássicos como carbonara (R$ 50) e cacio pepe (R$ 45). A cotoletta à milanesa com ovo e rúcula (R$ 65) costuma ser a pedida preferencial de quem não vai de massa.

Duas escolhas sem erro para fechar a refeição: creme brulée de goiabada com queijo de cabra (R$ 28) e tiramisù (R$ 26).

Osteria Nonna Rosa Osteria Nonna Rosa

Trattoria Moderna

Rua Canário, 480, Moema, São Paulo, (11) 5052-0520

Afixado sobre o bar, um letreiro em neon azul magnetiza os olhares da clientela. Trata-se de um trecho do melhor diálogo de “Bastardos Inglórios”, aquele no qual o personagem de Brad Pitt dá prova de seu italiano macarrônico.

A Trattoria Moderna herdou o imóvel da Pizzaria Nacional e foi inaugurada depois de uma caprichada reforma. Estrategicamente, o novo inquilino manteve as pizzas no cardápio, que continuam a seduzir parte considerável da clientela – a de presunto cru, queijo stracchino, mussarela, tapenade e mini rúcula sai por R$ 94, a grande.

Mas agora as pizzas dividem espaço com massas caprichadas, a exemplo do tagliolini com camarão, limão siciliano e rúcula selvagem (R$ 60) e do nhoque de mandioquinha com ragú de linguiça (R$ 48).

O fettuccine de palmito pupunha com abobrinha, azeitonas pretas, tomatinhos confit e manjericão (R$ 48) é o preferido dos vegetarianos.

Outras opções tentadoras: prime rib com vinagrete, farofinha de pão temperado e rúcula (R$ 105) e polvo grelhado ao lado de batatas na brasa, rúcula selvagem, limão siciliano e molho aïoli (R$ 85).

Pappardelle de costela, da Trattoria Moderna Pappardelle de costela, da Trattoria Moderna

