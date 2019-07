Quatro novidades para dar um upgrade nos drinks

Mixers The London Essence

À venda no Brasil desde fevereiro, os produtos da The London Essence são indicados para os entusiastas da coquetelaria que não consideram a água tônica um mero figurante. Fundada em 1896, a companhia trouxe para o país três variedades de mixers do tipo. O Classic London, com notas cítricas de limão, casca de laranja, tomilho e zimbro, é indicado para ressaltar as características de bebidas como dry gin e rum envelhecido. O Grapefruit & Rosemary, com aroma mais frutado, faz ótima parceria com gins cítricos e vermutes. O Orange & Elderflower, por sua vez, que leva óleos essenciais de laranja e essência destilada de flor de sabugueiro, vai bem com vodcas e tequilas. Outro produto disponibilizado pela marca é uma ginger beer com notas picantes, ideal para incrementar vodcas, rums e tequilas premium. Cada garrafinha custa R$ 15 e pode ser encontrada em mercados e também em qualquer bar de coquetelaria que se preze. londonessenceco.com

Kit para coquetéis Carry On

Fundada em 2012, a companhia americana W&P se notabilizou por criar produtos criativos e estilosos voltados para o universo da gastronomia. A linha de kits para coquetéis Carry On é uma de suas grandes sacadas. A ideia é essa: fornecer os ingredientes necessários para o preparo de drinques clássicos durante o voo e em quantidades que não serão barradas no controle de segurança dos aeroportos. Há kits para seis pedidas clássicas, old fashioned, gin-tônica, moscou mule, champagne cocktail, bloody mary e hot toddy. Bitters, bastões de canela, xarope de gengibre e até pequenas colheres, além do passo a passo de cada receita, são alguns dos itens encontrados em cada caixinha – cada kit custa US$ 24. Só fica faltando o destilado principal, que você terá de pedir à aeromoça. wandpdesign.com

Mochila do Bartender

Espécie de Disneylândia para os aficionados em coquetelaria, a loja nova-iorquina Cocktail Kingdom acaba de lançar sua linha de mochilas. É endereçada a bartenders profissionais, mas também ideias para os amadores que não sabem como transportar tudo que é necessário para assumir as coqueteleiras na casa de praia no fim de semana. Feita de nylon à prova d’água e com detalhes em couro, foi projetada para acomodar destilados, coqueteleira, mixing glass, bailarina e tudo mais que se necessita para fazer um bom drinque – e há ainda um compartimento para notebook. US$ 99. br.cocktailkingdom.com

Oxo Press & Pour Cocktail Shaker

Para bartenders de fim de semana, os acessórios que facilitam a vida na hora de preparar os coquetéis costumam ser os mais atrativos. É o caso da Oxo Press & Pour Cocktail Shaker, coqueteleira de aço inoxidável. Com abertura fácil para despejar o gelo e demais ingredientes necessários, ela dispõe de um botão acima de uma peneira que permite derramar o drinque na taça sem abrir o equipamento. A tampa arredondada impede que a bebida caia onde você não quer e a estrutura reforçada ajuda a manter a temperatura interna. US$ 29,90. oxo.com