Quatro estreias no streaming para se divertir na quarentena

O poço

É preciso preparar o estômago para o último longa do cineasta espanhol Galder Gaztelu-Urrutia mesmo em situações normais. Em tempos de confinamento, o filme talvez deva ser evitado por espectadores mais sensíveis. Mais visto da Netflix nas últimas semanas, ele apresenta uma prisão vertical com uma cela por andar, cada uma destinada a dois prisioneiros. Todas são interligadas por um buraco, a rota de uma plataforma que carrega a comida e não para mais que dois minutos em cada andar. “Há três tipos de pessoas”, diz um dos personagens, ao explicar a dinâmica da soturna prisão. “As de cima, as de baixo e as que caem”. Onde assistir: Netflix

Ugly Delicious, 2ª temporada

No primeiro episódio da nova temporada, David Chang parte do princípio de que um restaurante, de certo ponto de vista, nada mais é que o bebê de um chef. Demanda atenção 24 horas por dia, consome sua vida completamente e só faz sentido porque há muito amor envolvido. Mas e quando aparece um bebê de verdade na vida de um cozinheiro? Ao se ver nesse papel, o mandachuva do Momofuku reflete sobre o tema com colegas que enfrentaram o mesmo desafio. Nos outros três episódios da segunda temporada de “Ugly Delicious” Chang se debruça sobre a comida indiana, as casas de carne americana e os estabelecimentos que cozinham carnes em espetos verticais. Onde assistir: Netflix

Lost Girls – os crimes de Long Island

Com direção de Liz Garbus, que assina os documentários “What Happened, Miss Simone?” e “The Farm: Angola, USA”, pelo qual foi indicada ao Oscar, “Lost Girls – os crimes de Long Island” é inspirado numa história real. Acompanha uma mãe desesperada para encontrar a filha desaparecida, mas para quem ninguém dá a mínima, principalmente a polícia, por se tratar de uma garota de programa. Descobre-se, porém, que várias garotas tiveram o mesmo fim. O elenco é liderado por Amy Ryan, Gabriel Byrne e Thomasin McKenzie, a garota judia de “Jojo Rabbit”. Onde assistir: Netflix

ZeroZeroZero

A série é inspirada do livro homônimo de Roberto Saviano, o mesmo de “Gomorra”, que documenta a atuação das máfias italianas e a relação delas com as instituições do país. O tema principal da outra obra é a cocaína, o que faz com que o seriado derivado dela resvale no narcotráfico. A origem de tudo é um carregamento da droga em direção à Europa, comprado por um cartel italiano. No elenco, Gabriel Byrne, Andrea Riseborough e Dane DeHaan. Onde assistir: Amazon Prime