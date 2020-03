Quatro estreias do streaming para se entreter em tempos de quarentena

Ozark, 3ª temporada

Conhecido por filmes irrelevantes, Jason Bateman surpreende na pele do consultor Marty Byrde, o protagonista da sombria e violenta série “Ozark”, que chega à terceira temporada. De almofadinha da cidade grande ele se converte em um golpista esperto de um vilarejo no meio do nada. Mas seus sócios, ou melhor, os mandantes dele, são produtores de heroína. Capturado pelo crime, Byrde acaba provocando uma guerra entre mafiosos locais e um cartel mexicano — e arrasta toda a sua família para o imbróglio. É nesse ponto que termina a temporada de número dois. Onde assistir: Netflix, estreia 27 de março

The Plot Against America

Baseada no livro “Complô Contra a América”, do escritor Philip Roth, a série propõe uma realidade alternativa à vivida pelos Estados Unidos na década de 1940. Na ficção, a eleição presidencial de 1944 não foi vencida por Franklin Roosevelt mas por Charles Lindbergh. Eleito, esse último, um herói da aeronáutica, se revela um antissemita capaz de segregar e deportar americanos de origem judia. A novidade é assinada pelos roteiristas David Simon e Ed Burns, a mesma dupla por trás de “The Wire” e “Generation Kill”. Onde assistir: HBO, já em cartaz

Westworld, 3ª temporada

A série de ficção científica que tem um dedo do diretor e produtor J. J. Abrams ganha um bom reforço na nova temporada, a terceira: Aaron Paul, o Jesse Pinkman de “Breaking Bad”. O ator dá vida a Caleb, um criminoso que se alia a Dolores, a protagonista, interpretada por Evan Rachel Wood. Westworld, para quem não sabe, é um parque temático que remete ao faroeste no qual humanos interagem com humanoides. Lá dentro, os visitantes podem fazer absolutamente tudo que quiserem. Onde assistir: HBO, já em cartaz

Brooklyn Nine-Nine, 6ª temporada

Tirado do humorístico “Saturday Night Live”, Andy Samberg dá vida a Jake Peralta, um detetive imaturo que até faz um bom trabalho. Mas é incapaz de seguir uma ordem que seja. Seu destino colide com o do capitão Ray Holt (Andre Braugher), decidido a colocar ordem na delegacia, o que inclui Peralta. A série, cuja sexta temporada chega agora à Netflix, foi criada por Michael Schur e Dan Goor, conhecidos por “Parks and Recreation”. Onde assistir: Netflix, já em cartaz