Quatro dicas culturais para o fim de semana

Arquivo Peter Scheier

Em seu monumental acervo, o Instituto Moreira Salles dispõe de aproximadamente 35 mil imagens do fotógrafo alemão Peter Scheier (1908-1979), clicadas entre as décadas de 1940 e 1970. A exposição em cartaz na unidade paulistana da instituição é o resultado de um mergulho nessa coleção. A curadoria é de Heloisa Espada, que optou por destacar as imagens que Scheier fez para a revista “O Cruzeiro”, nos anos 1940, e os cliques que testemunham o início do Museu de Arte de São Paulo e da Bienal de São Paulo, nos anos 1950. Onde: Instituto Moreira Salles (IMS) SP, Avenida Paulista, 2424, São Paulo, (11) 2842-9120. A partir de 25 de janeiro. Até 24 de maio.

Grace and Frankie, 6ª temporada

Prova de que nem toda série de comédia precisa ser uma tremenda bobagem, “Grace and Frankie” chega à 6ª temporada ainda com algum fôlego. Encheu-se muita linguiça, é verdade, desde que as duas protagonistas descobriram, logo no primeiro capítulo, que seus maridos – Sam Waterston e Martin Sheen – formam um casal há décadas e vão assumir o romance. Mas as atuações primorosas de Jane Fonda, que vive a ex-afetada Grace, e Lily Tomlin no papel da avoada Frankie conseguiram manter o seriado no prumo – por sua atuação, Lily conquistou quatro indicações ao Emmy e uma ao Globo de Ouro. Aproveite: depois da 6ª temporada só há mais uma prevista. Onde assistir: Netflix

Patamar, de JR

Trata-se da primeira mostra individual do artista francês JR, que ganhou fama pelos projetos de arte urbana de grande escala. Ele já executou obras sobre edifícios do subúrbio francês, em muros do Oriente Médio, em pontes e trens africanos e em favelas brasileiras – em 2009 inaugurou no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, o espaço cultural Casa Amarela. Na unidade carioca da galeria Nara Roesler ele exibe trabalhos que tratam da questão dos atuais fluxos migratórios ao redor do mundo. Onde: Galeria Nara Roesler (RJ), Rua Redentor, 241, Ipanema, Rio de Janeiro, (21) 3591-0052. Até 19 de fevereiro.

Leonardo da Vinci – 500 anos de um gênio

Passadas algumas semanas da abertura da exposição, as filas diminuem. Em cartaz em um novo espaço gerido pelo Museu da Imagem e do Som, “Leonardo da Vinci – 500 anos de um gênio” apresenta a obra do mestre por meio de experiências imersivas. Dividida entre 18 áreas, a mostra rememora a trajetória do renascentista e inclui réplicas de máquinas desenhadas por ele, entre outros atrativos. MIS Experience, Rua Vladimir Herzog, 75, Água Branca, São Paulo. Até 1 de março. Ingressos: R$ 35.