Quatro dicas culturais para o fim de semana

La Casa de Papel, 4ª temporada

A série do espanhol Álex Pina virou um sucesso mundial — segue como a produção de língua não inglesa mais assistida da Netflix — graças às reviravoltas sem pé nem cabeça e ao acabamento luxuoso. O ponto de partida, para quem ainda não foi fisgado: liderado por um sujeito que se apresenta como Professor (Álvaro Morte), um grupo protagoniza um espetacular roubo à Casa da Moeda espanhola, no qual imprime centenas de milhões de euros com a ajuda de reféns. Um aperitivo da 4ª temporada: Nairóbi (Alba Flores) recobra a consciência depois de ser baleada e surge uma nova ameaça para o bando, Gandía. Chefe de segurança do Banco da Espanha, ele está na área novamente e vai ajudar as autoridades. Onde assistir: Netflix

Irmãos Cervejeiros

Para quem já se cansou das happy hours virtuais impostas pela quarentena, a nova série pode ser um alento. Criada pelos irmãos Jeff e Greg Schaffer, é estrelada por Alan Aisenberg e Mike Castle, que dão vida a Wilhelm e Adam Rodman. Os dois são irmãos distantes e opostos, obrigados pelo destino a administrar uma cervejaria em conjunto. É uma comédia, o que se traduz em uma cena ou outra sem muita graça. Pelo menos dá para matar a saudade das happy hours de verdade. Onde assistir: Netflix

Califado

Pervin é uma jovem sueca de origem turca radicada em Raqqa, na Síria, e apavorada com os mandos e desmandos do Estado Islâmico. Fatima vive em Estocolmo e é uma policial em baixa, determinada a dar a volta por cima com sua investigação de possíveis atentados na capital sueca. A junção do destino das duas é o que mantém acesa a chama da série Califado, criada por Wilhelm Behrman e estrelada por Gizem Erdogan e Aliette Opheim. Onde assistir: Netflix

Tales from the Loop

Criada pela Amazon Prime, a série futurista é inspirada nas impactantes imagens do sueco Simon Stålenhag, que reúnem crianças, robôs e máquinas abandonadas e transportam os espectadores para um universo paralelo. O x da questão é uma máquina criada para desvendar e explorar os mistérios do universo, o Loop, que permite a quem teve contato com ela experimentar o que só é concebível na ficção científica. Rebecca Hall e Jonathan Pryce fazem parte do elenco. Onde assistir: Amazon Prime