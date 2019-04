Quarto de Maria Antonieta no Palácio de Versalhes é reaberto ao público

Os históricos aposentos da rainha no Palácio de Versalhes reabrirão as portas ao público, nesta terça-feira (16), depois de uma profunda reforma de três anos que permitiu restaurar suas cores e decoração original.

Nesses aposentos, nasceram 19 filhos da realeza francesa, e viveram três rainhas e dois herdeiros nos 107 anos que transcorreram desde a instalação do rei Luís XIV neste palácio, situado ao sudoeste de Paris, até a saída da família real durante a Revolução Francesa.

Em paralelo à sua reabertura, também serão inauguradas duas exposições dedicadas a Maria Antonieta, assim como à rainha esquecida Maria Leszczynska, mulher de Luís XV, e Madame de Maintenon, esposa morganática de Luís XIV.

Os quartos da rainha, junto à Galeria dos Espelhos, estavam fechados desde janeiro de 2016, uma frustração para os oito milhões de visitantes anuais, atraídos especialmente pela figura de Maria Antonieta (1755-1793), a última soberana.

Agora, será possível observar no quarto da rainha o célebre busto de Maria Antonieta e a tela que mostra a soberana e seus três filhos ao lado de um berço vazio.

Para as obras, foram mobilizadas oficinas de carpintaria e de decoração, limparam-se os bronzes e uma empresa especializada trocou as sedas do Salão dos Nobres.

A Sala dos Guardas da Rainha recuperou sua decoração Luís XIV de estilo hierático. A restauração permitiu fazer renascer o revestimento de mármores policromados.