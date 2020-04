Quarentenas adiam planos de casamento nos EUA

Um dos últimos casamentos realizados em público em Las Vegas foi no Dia de São Patrício. O noivo usava um terno escuro. A noiva, um vestido preto estilo rockabilly. O ministro era o Slash do Guns N’ Roses, ou melhor, um juiz de paz disfarçado como o guitarrista da banda de rock. Assim como as cerimônias na Rock & Roll Wedding Chapel no Rio Hotel & Casino, foi bastante tradicional.

“Eles se divertiram muito”, diz Alexis Lopez, que coordena os casamentos da capela. “E, então, fomos expulsos.”

Naquele dia, o governador de Nevada, Steve Sisolak, havia ordenado um bloqueio em resposta à pandemia de Covid-19, fechando cassinos e dezenas de outros tipos de negócios considerados não essenciais, como bares, academias e salões de beleza. “Todas as reuniões devem ser adiadas ou canceladas”, escreveu no Twitter.

Para os profissionais de casamento de Las Vegas – planejadores e coordenadores, proprietários e gerentes de locais, esteticistas e barbeiros, fotógrafos, floristas, DJs, bandas, oficiais, entre outros -, a notícia não poderia ter chegado em pior hora, Meados de março marca o início da alta temporada de primavera da chamada Sin City, quando casais, amigos e famílias viajam de todo o mundo para participar das gloriosas e divertidas cerimônias. A alta temporada se repete no outono do hemisfério norte.

Dos cerca de 2,2 milhões de casamentos realizados nos EUA todos os anos, Las Vegas registrou 74 mil em 2019, gerando quase US$ 2 bilhões em atividade econômica, de acordo com a Autoridade de Convenções e Visitantes de Las Vegas. A expectativa era de maior movimento neste ano, porque muitos casais queriam “2020” na data do casamento. Agora, ao que parece, essa temporada será cancelada ou pelo menos adiada.

Vegas não está sozinha. Com mais de 265 milhões de americanos, cerca de 80% do país, agora sob algum tipo de quarentena, o setor de casamentos, que movimenta US$ 54,4 bilhões, sente o impacto.

Com base em pesquisas, Shane McMurray, fundador do Wedding Report, estima que 6,5% dos casais estão cancelando cerimônias de casamento, 28% tentam mudar a data para o final de 2020, 22,5% estão adiando para 2021 e 43% deles ainda não sabem o que fazer.

“Obviamente, abril e maio serão bastante sombrios”, diz. “Este ano provavelmente perderemos entre 25% e 30% dos casamentos.”