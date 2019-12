Quanto mais seco melhor: dicas de espumantes para as festas

São Paulo – Os brindes deste ano prometem. O espumante brasileiro, que já era reconhecido como bom, está ainda melhor, com uma série de lançamentos de linhas premium. A Vinícola Miolo, por exemplo, para comemorar seus 30 anos de atuação, lançou em setembro o Íride Miolo Sur Lie Nature 10 anos D.O., um espumante da safra 2009 que descansou sobre as borras todo esse tempo. Cada garrafa custa R$ 355, mas na loja eletrônica da empresa o produto só é vendido em caixas com 3 unidades.

Nem todos os lançamentos, no entanto, são tão caros. Há muita coisa na faixa dos 100 reais. E mesmo os mais baratos estão melhores. O salto de qualidade do produto nacional nos últimos dois anos ficou bastante evidente na 11ª edição do Concurso do Espumante Brasileiro, promovido pela Associação Brasileira de enologia (ABE) em outubro, em Garibaldi, Rio Grande do Sul. Não houve medalhas de prata ou bronze. Todos os premiados levaram medalha de ouro ou grande medalha de ouro. Isso aconteceu porque, segundo normas internacionais, não se pode premiar mais do que 30% dos inscritos. Como 30% das amostras receberam pontuação acima de 88, o que garante o ouro, não sobrou espaço para a prata ou o bronze. Ou seja, a qualidade geral era muito alta. Nos 70% não premiados, com certeza, havia muitas amostras que mereciam prata ou bronze.

Se por um lado os adocicados espumantes feitos da uva moscatel (que também estão cada dia mais bem feitos) continuam ocupando uma boa faixa do mercado nacional, há nos últimos anos uma tendência das vinícolas lançarem produtos mais secos, com pouco ou zero açúcar adicionado. Para quem não sabe, adicionar um pouco de açúcar no final do processo para equilibrar a acidez é o mais comum, mesmo em Champagne.

Atualmente, no mundo todo, produtores de vinhos espumantes estão lançando rótulos mais secos. Muitas marcas têm seu extra-brut, que somando o açúcar residual (que resta da fruta) e o contido no licor de expedição (mistura do próprio espumante com açúcar que se acrescenta à garrafa) não pode ultrapassar os 6 gramas de açúcar por litro da bebida. Os queridinhos do momento, no entanto, são os espumantes nature, que não podem apresentar mais do que 3 gramas de açúcar por litro. Na maior parte deles, não se acrescenta nada de açúcar. Se houver alguma pequena dosagem de açúcar, é da fruta.

Essa secura, porém, não costuma incomodar o consumidor, que muitas vezes nem percebe a falta de açúcar. “Não é porque é seco que tem de ser desarmonioso”, diz Gilberto Pedrucci, enólogo e proprietário da vinícola Casa Pedrucci, de Garibaldi. “Eu acredito muito no nature. Nas outras categorias, o açúcar entra equilibrar a acidez. O nature é um produto de excelência, que só pode ser feito quando o enólogo tem nas mãos um produto que já está equilibrado, que não precisa do açúcar”.

A falta do açúcar costuma ser compensada pela maciez causada pelo contato do vinho com as leveduras. É aquele toque de panificação, de brioche, frutas secas, tudo que “adoça” sem ser açúcar, que costumamos sentir nos espumantes mais complexos. Segundo o enólogo Carlos Abarzúa, da cultuada vinícola Família Geisse, é mais fácil fazer um nature na Serra Gaúcha do que em Champagne. “Em Champagne, o vinho base costuma ser ainda mais ácido do que no Brasil”, conta. “Então, é mais difícil prescindir do açúcar. Por aqui, é mais comum conseguirmos vinhos equilibrados mesmo sem açúcar”. Talvez por isso, o número tão grande de lançamentos no estilo.

Entre os vários natures que chegam ao mercado, muitos são o que se chama de Sur Lie, espumantes que permanecem sur lie (sobre as borras) mesmo depois de prontos. As borras (leveduras mortas) não são retiradas da garrafa antes de irem para o mercado, como é o mais comum. “É um produto inacabado, uma brincadeira”, diz Abarzúa. “Fica na mão do consumidor decidir quanto tempo de contato com as borras terá o produto, quanto de complexidade. O legal é comprar alguns do mesmo lote e irabrindo aos poucos, para sentir a evolução”.

A seguir alguns dos espumantes nature e sur lie que você encontra no mercado:

Íride Miolo Sur Lie Nature 10 anos D.O.V.V.

Tiragem limitada de 1830 garrafas, esse corte de 75% pinot noir e 25% chardonnay provenientes do Vale dos Vinhedos descansou sobre as borras por 120 meses. Isso faz dele um vinho muito especial, bastante complexo tanto no nariz quanto na boca. Apesar de levar o sur lie no nome, passa pelo degorgement. Ou seja, não é vendido com as borras na garrafa. Ganhou medalha Grande Ouro no concurso da ABE. Na loja virtual da Miolo, a caixa com três unidades custa R$ 1064,00.