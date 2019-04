Quanto custa viajar para os destinos mais populares da Ásia

São Paulo – Já viajou para diversos países da Europa e das Américas e agora planeja explorar destinos mais distantes? Que tal viajar pelos destinos mais populares da Ásia, como Tailândia, Japão, Maldivas e Indonésia?

Para inspirar viajantes experientes, o buscador de passagens aéreas e diárias de hotéis momondo fez um levantamento sobre os destinos mais buscados pelos brasileiros no continente e dá dicas sobre vistos, clima, vacinas e valores de cada viagem.

Os preços informados consideram passagens aéreas na classe econômica encontrados na plataforma entre os dias 24 e 27 de março. Portanto, esses valores podem sofrer alterações com o tempo.

Segundo o levantamento, a Tailândia é o país mais popular entre os brasileiros que desejam visitar a Ásia, com três cidades na lista.

Confira abaixo as informações compiladas pelo comparador:

1 – Bangkok, na Tailândia

Templo em Bangkok, Tailândia

Bangkok é a capital e cidade mais populosa da Tailândia. Por ser uma grande cidade, não faltam atrações para entreter o turista. Entre elas, os templos budistas são imperdíveis!

O preço das passagens para a cidade pode variar entre R$ 3.600 e R$ 6.100. Os meses de fevereiro a maio são os mais econômicos, mas também os mais quentes. De maio a novembro, as temperaturas caem, assim como a incidência de chuvas.

2 – Tóquio, no Japão

Cruzamento em Shibuya, Tóquio

Apesar de termos alguma familiaridade com a cultura japonesa, trazida ao Brasil pelos imigrantes do país, uma visita ao Japão é sempre uma surpresa: da culinária à arquitetura.

O tempo mínimo de voo para Tóquio é de 28 horas, e as passagens custam entre R$ 4.100 e R$ 6.500. Quem planeja viajar para o país deve ficar atento ao visto. É preciso apresentar documentos e obter autorização da embaixada japonesa para entrar no país.

3 – Malé, nas Maldivas

Ilhas Maldivas

Para quem gosta de destinos paradisíacos, as Maldivas são uma boa pedida. Malé é a capital nacional e cidade mais populosa do arquipélago.

Por ser um pequeno país com boa infraestrutura turística, as Ilhas Maldivas são um destino badalado e com preços um pouco salgados.

Os valores da passagem de avião para a ilha no oceano Índico variam entre R$ 6.100 e R$ 11.000. Brasileiros não precisam de visto de turista para permanências de até 30 dias, mas devem ficar atentos ao comprovante de vacinação contra a febre amarela, que pode ser necessário para entrar no país.

4 – Seul, na Coreia do Sul

Palácio Gyeongbokgung, em Seul

A capital da Coreia do Sul é moderna, mas ainda conserva suas tradições. Na paisagem de Seul, além dos arranha-céus, o turista também encontra templos e palácios para visitar.

Com um pouco de sorte e planejamento, é possível encontrar passagens mais baratas para Seul do que para outras capitais asiáticas. Os valores variam entre R$ 3.700 e R$ 7.900.

Quando viajar, fique atento ao bairro onde pretende se hospedar. Como a cidade é grande, cada bairro é uma micro cidade dentro da capital e oferece uma experiência única ao viajante.

5 – Krabi, na Tailândia

Maya Bay, em Krabi, Tailândia

Enquanto a capital, Bangkok é grande e cosmopolita, a província de Krabi é a porta de entrada para belezas naturais. De lá, é possível acessar as famosas praias de Ko Phi Phi e Maya Bay, por exemplo.

O valor das passagens para Krabi varia entre R$ 4.700 e R$ 15.700. Quando for viajar, lembre-se de estar em dia com a vacina contra febre amarela, e informe-se sobre outras possíveis vacinas necessárias.

6 – Bali, na Indonésia

Bali, na Indonésia.

A Indonésia compete com a Tailândia no quesito belas praias e boas festas. É possível chegar na capital Bali com mais de 25 companhias aéreas diferentes, mas não há voo direto a partir do Brasil e as passagens custam entre R$ 4.600 e R$ 10.000.

O verão, por ser a época chuvosa, costuma representar a baixa temporada, mas como faz calor em Bali o ano inteiro, não tem problema visitar a ilha no inverno.

7 – Hong Kong, na China

Hong Kong

Hong Kong é uma das grandes cidades asiáticas, com alta concentração de pessoas e arranha-céus. Também é uma região administrativa da China, com algumas regras diferentes que as do governo chinês. Diferente da China, brasileiros não precisam tirar visto de turista para visitar o destino.

O valor das passagens para Hong Kong varia entre R$ 3.300 e R$ 6.000. Fevereiro a maio são os meses em que o viajante tem a maior chance de achar bons preços.

8 – Phuket, na Tailândia

Praia de Phuket, na Tailândia

Assim como Krabi, Phuket é uma porta de entrada para as praias mais conhecidas da Tailândia.

A variação de valores das passagens para Pukhet é grande: desde R$ 2.910 até R$ 18.900. As dicas de viagem são as mesmas dos outros destinos do país: turistas brasileiros não precisam de visto, mas as vacinas são um cuidado a ser considerado durante o planejamento da viagem.

9 – Nova Deli, na Índia

Nova Déli, na Índia

A capital indiana é campeã em contradições: caos e calma, desorganização e beleza, há espaço para tudo em Nova Deli. Viajar para este destino é garantia de nunca cair no tédio.

Com um bom planejamento, é possível encontrar passagens para Deli a partir de R$ 2.600, e os valores podem chegar a até R$ 6.100. O visto para turistas brasileiros é exigido, mas tem a facilidade de ser eletrônico.

10 – Pequim, na China

Ponte Zhengyang em Pequim, na China

Quem visita Pequim, não pode perder a oportunidade de visitar alguns dos pontos turísticos mais famosos do mundo, como a Muralha da China, e a Praça da Paz Celestial.

Os preços das passagens para este destino, que une tradição e modernidade, variam entre R$ 2.804 e R$ 6.200. Na hora de planejar a viagem, é preciso ficar atento ao visto, exigido pela China aos turistas brasileiros.