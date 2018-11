Quando é e o que significa Black Friday

São Paulo – A Black Friday, dia de megapromoções copiado dos Estados Unidos, acontece sempre na última sexta-feira de novembro, que em 2018 cairá no dia 23. Esta será a nona edição brasileira da campanha, tão aguardada por lojistas e consumidores no mundo inteiro.

No Brasil, a data deve movimentar 2,5 bilhões de reais, 19% a mais do que no ano passado. Por aqui, apesar das brigas por produtos com desconto nas lojas físicas serem cada vez mais comuns, 80% das vendas são online – e há um porquê para isso.

A campanha foi organizada pela primeira vez em 2010, pelo site de cupons Busca Descontos, e reuniu só ofertas de e-commerces. No ano seguinte, foi para as lojas físicas, mas os varejistas brasileiros ainda duvidavam que era uma boa ideia oferecer promoções justamente antes do Natal.

Nos Estados Unidos, as filas nas lojas físicas são de perder de vista – e a história é bem diferente. Tradicionalmente , a Black Friday acontece um dia depois do feriado de Ação de Graças, data religiosa em que os americanos agradecem pelos bons momentos do ano.

Nesse dia, lojas de departamento antigas como a Macy´s faziam seus desfiles de Natal no início do século XX. Os desfiles tinham até animais do zoológico do Central Park.

A data se tornou o dia oficial para os americanos correrem para as compras de Natal. Anos mais tarde, foi apelidada de “Black Friday”, ou “sexta-feira negra”, pela polícia da Filadélfia, que precisava controlar o caos de pessoas e trânsito nas cidades. O nome acabou na boca dos varejistas, que perceberam o potencial de vendas do dia, e se espalhou mundo afora.