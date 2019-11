Quando as pistas inspiram a moda – e vice-versa

Duas marcas icônicas e de origem alemã se uniram para uma parceria dentro das pistas – também fora delas.

No ano passado, a Federação Internacional de Automóvel (FIA) aceitou o pedido da Porsche em ingressar no circuito de corridas da Formula E, categoria de automobilismo com carros monopostos, movidos exclusivamente a energia elétrica.

E a Hugo BOSS foi a escolhida para vestir a equipe e expandir a parceria. A grife apresentou em Nova York, durante a final da temporada 2019 da Formula E, a nova collab que dá um passo adiante em comparação à primeira coleção lançada na última estação.

Para o outono/inverno 2020, a Hugo BOSS apresentou os uniformes que serão utilizados na estreia da equipe Porsche na Formula E na próxima temporada e as peças que serão vendidas em loja.

Segundo Mark Langer, CEO global da Hugo BOSS, com a saída da Formula 1, a marca buscava uma nova equipe que estivesse comprometida com inovação e sustentabilidade. O sinal veio após o lançamento do projeto Mission E em 2015, finalmente revelado neste ano como o novo Taycan, modelo 100% elétrico da Porsche.

Segundo Langer, a relação entre as marcas está na sensação. Ele faz um comparativo direto com o modelo 911: o som do motor, o toque do couro e os pequenos detalhes que tornam um Porsche único.

Sobre os uniformes da equipe Porsche na Formula E, diz o CEO: “São mais de 30 anos caminhando lado a lado com o automobilismo. Com todo o trabalho que fizemos com as equipes Mercedes e McLaren na Formula 1, hoje temos conhecimento suficiente para produzir peças com conforto e durabilidade desejados”.

As peças da nova coleção seguem essa premissa, com materiais em couro e lã de alta qualidade e uma linha completa de produtos feitas para agradam fãs do automobilismo. A jaqueta de couro carrega simplicidade nas linhas com detalhes funcionais, como os zíperes e os bolsos internos pensados especialmente para as provas.

Um costume vermelho em lã fria de dois botões leva as linhas das curvas da Porsche nas costuras; e as camisas polo, malhas e a jaqueta bomber feita em material ultraleve têm costuras e acabamentos especiais com detalhes em vermelho que fazem alusão às novas lanternas traseiras dos modelos atuais da Porsche.

E o discreto tênis em couro carrega a assinatura Porsche e o conforto para as ruas, ou até mesmo para os acelerados fazerem, no dia-a-dia, o punta-taco, ato de pisar ao mesmo tempo na embreagem, no freio e no acelerador para ganhar tempo no controle das curvas.