Qual filme da Disney será campeão de bilheteria em 2019?

Entre caríssimos cafés e sushis, executivos de cinema reunidos em Las Vegas esta semana tiveram uma discussão acalorada: qual filme da Disney será o maior blockbuster do ano?

Os participantes da conferência anual CinemaCon, realizada no Caesars Palace, não estavam fazendo muitas apostas. O debate realmente era se “Vingadores: Ultimato”, “O Rei Leão” ou “Star Wars: Episódio IX” seriam campeões de bilheteria em 2019, segundo Rich Gelfond, diretor-presidente da Imax.

O debate diz algo sobre o domínio da Walt Disney em Hollywood, que nenhum outro estúdio parece ter chance de superar nessa categoria. A empresa com sede em Burbank, na Califórnia, reforçou sua marca cinematográfica no mês passado, quando comprou os ativos de entretenimento da 21st Century Fox por US$ 71 bilhões.

Os participantes da CinemaCon tiveram uma prévia com trailers de “O Rei Leão” e “Vingadores”, o que os ajudou a terem uma ideia sobre as chances de cada filme. Mas a Disney não mostrou nenhuma cena de “Episódio IX”, que será lançado apenas no fim do ano.

Por enquanto, ” Vingadores: Ultimato” leva vantagem. A previsão é de que o filme consiga arrecadar US$ 585 milhões nas bilheterias dos Estados Unidos, segundo analistas da Evercore ISI Research. “Episódio IX” poderia embolsar US$ 551 milhões, enquanto “O Rei Leão” renderia em torno US$ 495 milhões. Mas as vendas em bilheterias de cinema no exterior podem aumentar essas cifras.

A demanda antecipada por entradas para “Vingadores: Ultimato” congestionou sites e atingiu nível recorde na terça-feira, um sinal de que o filme pode conquistar a marca de maior bilheteria em uma estreia de fim de semana de todos os tempos no final do mês. “O Rei Leão” estreia em 19 de julho nos Estados Unidos, e a última parte da atual trilogia “Star Wars” está programada para 20 de dezembro.