Quais são os critérios de desempate na fase de grupos da Copa?

Em caso de igualdade de pontos entre duas equipes na fase de grupos da Copa do Mundo, a Fifa estabeleceu os critérios de desempate para definir os classificados às oitavas de final.

Por exemplo, Inglaterra e Bélgica, que se enfrentarão na próxima quinta-feira pela terceira rodada, dividem atualmente a liderança do Grupo G em vários itens (pontos, saldo de gols, gols pró e gols sofridos).

A seguir os critérios sucessivos de desempate:

– Melhor saldo de gols no grupo

– Gols marcados em todas as partidas do grupo

– Diferença particular de pontos entre as equipes empatadas (no grupo)

– Saldo de gols entre as equipes empatadas

– Maior número de gols anotados pelas equipes envolvidas

– Classificação do ‘fair-play’ calculada com base em cartões amarelos e vermelhos recebidos durante a fase de grupos (amarelo, 1 ponto), (segundo amarelo, vermelho indireto, 3 pontos); (cartão vermelho direto, 4 pontos); (amarelo e depois vermelho direto, 5 pontos)

– Caso a igualdade persista após todos os critérios, a vaga será definida por um sorteio.