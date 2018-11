Quadro de Renoir que vale mais de R$ 500 mil é roubado em Viena

Viena – Um quadro do pintor impressionista francês Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) que seria leiloado nesta quarta-feira, 28, na casa de leilões Dorotheum foi roubado por pessoas ainda não identificadas, informou a polícia.

“De acordo com a investigação, três homens, atualmente desconhecidos e aparentemente profissionais roubaram na segunda-feira uma pintura de Pierre-Auguste Renoir que estava exposta no segundo andar da Dorotheum”, explicou a polícia de Viena em comunicado, acompanhado de imagens dos ladrões, que foram flagrados por câmaras de segurança do prédio, que fica no centro de Viena.

Doris Krumpl, porta-voz da Dorotheum, informou que a obra roubada é a “Golfe, Mer, Falaises Vertes”, uma tela a óleo feita por Renoir em 1895, de 27×40 centímetros e avaliada entre 120 mil e 160 mil euros (528 mil reais e 703 mil reais). Segundo ele, esse tipo de ação é completamente rara, já que o local tem “amplas medidas de segurança”. “As nossas obras de arte estão bem guardadas e nas décadas passadas nenhum quadro foi roubado”, disse.

O quadro faria parte do leilão de hoje, intitulado “Clássicos do Modernismo” e que será realizado como estava marcado. O leilão inclui uma segunda obra de Renoir, além de peças de Pablo Picasso, Henri Rousseau e Fernando Botero, entre outros.

A rede de TV pública austríaca “ORF” tinha informado ontem à noite sobre o crime, mas que tanto a Polícia quando a Dorotheum não queriam confirmar ou desmentir a notícia. Segundo a “ORF”, em uma das imagens captadas é possível ver uma pessoa tirando a obra da parede, colocando embaixo do braço e saindo calmamente da casa de leilões.