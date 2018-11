Qantas, Delta e Singapore têm melhor classe econômica premium

Vinte anos depois que companhias aéreas internacionais como a Virgin Atlantic, do Reino Unido, e a EVA Air, de Taiwan, introduziram o conceito de classe econômica premium, a seção entre a classe econômica comum e a classe executiva ainda representa menos de 4 por cento dos assentos no céu, segundo estudo recente da Travelport/Carlson Wagonlit.

As companhias aéreas dos EUA têm se preocupado muito mais com a classe econômica básica – “econômica inferior”, para alguns – do que com sua contrapartida premium. Mas, para os passageiros que desejam assentos mais espaçosos, refeições melhores, telas de entretenimento maiores e um atendimento mais personalizado sem um preço extravagante, as opções estão começando a aumentar.

“Nossos passageiros da classe econômica premium são uma mistura entre pessoas que viajam a lazer em ocasiões especiais e viajantes de negócios que apreciam o valor”, diz Phil Capps, chefe de experiência do cliente da companhia aérea australiana Qantas Airways, que é famosa por suas rotas longas. O vice-presidente sênior da Cathay Pacific Airways para o continente americano, Philippe Lacamp, concorda. Ele diz que a essência dessas cabines é oferecer uma opção “melhor” para os empresários de pequenas empresas, sem atrair os que frequentam a classe executiva.

Onde quer que você se enquadre nesse espectro, confira as três cabines que mais representam uma melhoria em relação à classe econômica comum, com base em fatores como tamanho do assento, conforto, disponibilidade e preço. É um pequeno manual de sobrevivência para voos, dentro ou fora da agitada temporada de férias.

1. Singapore Airlines

Classe econômica Premium da Singapore Classe econômica Premium da Singapore

A bordo dos aviões A350, A380 e de algumas aeronaves B777-300ER dessa companhia aérea, os assentos oferecem 15 centímetros de espaço adicional para as pernas, quase 23 centímetros de reclinação, o que é impressionante, e toques de luxo como estofamento de couro e apoio para os pés extensível. Tem também um serviço chamado “Reservar o cozinheiro”, que permite que os passageiros peçam antecipadamente refeições criadas por um grupo de chefs famosos, e fones de ouvido com cancelamento de ruído possibilitam que você se desconecte enquanto assiste a filmes em uma tela de toque HD de 13,3 polegadas.

2. Delta

A bordo do A350, ter um assento a menos por fileira que na classe econômica oferece 20 centímetros a mais de espaço para as pernas e quase 18 centímetros de reclinação. Você também receberá mais uma polegada no tamanho da tela de entretenimento; apoios ajustáveis para os pés, apoios para as pernas e encosto para a cabeça; e vários espaços pessoais de armazenamento. Parcerias com LSTN (fones de ouvido), TUMI (kits de amenidades) e Alessi (utensílios das refeições) também dão um toque de luxo.

3. Qantas

Essas cabines oferecem de cinco a oito centímetros de espaço adicional para as pernas, quase oito de reclinação e de 17 a 20 de espaço em comparação com a parte de trás do avião. Elas têm descansos inovadores para as pernas, projetados para oferecer um suporte ergonômico melhor do que os assentos anteriores da classe econômica premium da Qantas; os novos oferecem encostos de cabeça ajustáveis de cortesia, equipados com travesseiros especialmente projetados. Prateleiras móveis para seu telefone ou tablet são um adicional excelente, assim como os balcões de check-in específicos no aeroporto e o bar de autoatendimento para lanches no meio do voo, caso você sinta fome após uma refeição que inclui vários pratos.