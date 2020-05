Puffs: conheça opções diferentes para decorar sua casa

O que podemos dizer dos puffs? Que eles são móveis fofos, com um design bastante atrativo e que podem acrescentar um charme incrível a várias decorações – seja de salas, quartos e outros ambientes da casa. Costumamos conhecer os modelos mais comuns vendidos nas lojas. Mas existem outros tantos, lindíssimos, criados por artistas plásticos e artesãos.

Afinal, o que são puffs?

Os puffs são peças mobiliárias relativamente pequenas. Além disso, são versáteis, podendo complementar várias ambientações ou até mesmo serem pontos focais e funcionais importantes em certos cenários.

Se você pensa em acrescentar toques de cor e de estampa em alguns ambientes da sua casa, pode se valer dos puffs. Eles também seriam capazes de reforçar o estilo de decoração planejada para vários locais do imóvel. Ou ainda quebrar qualquer monotonia visual, dando mais dinamismo e movimento às composições. E, por fim, preencher e dar sentido às áreas antes vazias e sem graça da planta.

Andrea Teixeira & Fernanda Negrelli Andrea Teixeira & Fernanda Negrelli

Mas não confunda puffs com banquinhos. Ambos são assentos e apresentam alguma sustentação. Há os puffs sem pés e puffs com rodízios – facilitando que o usuário possa mover esta peça no ambiente onde se encontra. E além da base do assento – quase sempre uma estrutura reforçada em madeira -, tem-se ainda uma camada de espuma revestida de tecido, trama de linhas ou pele.

Aquiles Nicolas Kílaris Aquiles Nicolas Kílaris

Quais os puffs mais vendidos no mercado?

No mercado, é possível encontrar os modelos de puffs mais diferentes que você possa imaginar. Os ditos comuns são aqueles que apresentam um design quadrado ou redondo, além de revestimento liso e acabamento de pouco brilho. Mas os designers adoram “brincar” com as formas, cores e estampas destas peças. Assim, não é incomum vermos outros tantos modelos diferentes à venda nas lojas.

Há, por exemplo, aqueles com pés palitos, que super combinam com propostas de interiores com uma pegada mais vintage. Os menorzinhos, com pés metálicos – incluindo os aramados –, que ficam bem sob bancadas. E os retangulares, frente à sofás e centros de closets.

Flávia Campos Arquitetura Flávia Campos Arquitetura

Léo Shehtman Léo Shehtman

O que tem de diferente nesses puffs?

Separamos algumas imagens bem especiais. Elas apresentam versões ainda mais diferentes de puffs – colocadas em salas, quartos e até em banheiro.

Mas, independentemente de como foram utilizados nestes projetos, é importante lembrar que nem todo modelo serviria para uma decoração da sua casa. Você precisará, antes de fazer qualquer compra, estudar bem as dimensões e os materiais das peças disponíveis nas lojas.

Roberto Migotto Roberto Migotto

Puff com detalhe bordado e que parece ter sido feito à mão, tipo tricô. Puff liso e bem felpudo, mais quentinho. Puff pequeno, pra ficar de lado na decoração; ou grande, acompanhando a extensão de um sofá. E outros com formas geométricas inusitadas.

Tria Arquitetura Tria Arquitetura

O motivo que leva um decorador a optar um modelo ou outro de puff é o efeito que ele deseja obter com esta peça de acordo com o que foi estabelecido em projeto. Seja por mais funcionalidade, cor ou atração visual, não importa. Sendo a sua casa, use o critério que quiser para escolher um modelo de puff. Certamente com bom gosto e criatividade você conseguirá criar um ambiente incrível.

Essas dicas de decoração com Puffs foram criadas pela equipe Viva Decora.