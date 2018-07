Próximo jogo do Brasil será na sexta-feira contra Bélgica ou Japão

São Paulo – Depois de vencer a seleção mexicana por 2 a 0, o Brasil enfrenta a Bélgica ou o Japão (o jogo que vai definir o adversário acontece hoje a partir das 15 horas) na próxima sexta-feira (06), às 15 horas, na Arena Kazan, em Kazan.

O Brasil entrou em campo nesta segunda-feira (02) e eliminou o México da Copa do Mundo 2018. A vitória da seleção brasileira garantiu vaga para as quartas de final.

Brasil x México

Embora o Brasil tenha ganhado o jogo, a vitória não foi tão simples de ser conquistada. Os primeiros 30 minutos da partida foram tensos e a seleção mexicana pressionou e dominou boa parte do jogo.

Já no segundo tempo, a seleção brasileira conseguiu ter mais domínio da partida e garantiu a vitória com dois gols.

O Neymar marcou o primeiro gol da seleção aos 6 minutos do segundo tempo. O segundo gol foi marcado pelo atacante Roberto Firmino quase no finalzinho do jogo.

Brasil e México já se enfrentaram 41 vezes na história das duas seleções e, com o jogo de hoje, o time brasileiro contabiliza 24 vitórias contra a seleção mexicana.

Confira a seguir as imagens dos melhores momentos da partida Brasil 2 x México 0.