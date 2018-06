Copa 2018: Próximo jogo do Brasil será contra o México na segunda

São Paulo – Depois de vencer a Sérvia, o Brasil avança para as oitavas de final da Copa do Mundo 2018 e enfrenta na próxima segunda-feira (02) o time no México às 11 horas (horário de Brasília).

A Seleção Brasileira venceu a Sérvia por 2 a 0 nesta quarta-feira (27). O primeiro gol foi marcado pelo jogador Paulinho ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o zagueiro Thiago Silva marcou o segundo gol e garantiu com folga a vitória do Brasil.

Com a êxito, o Brasil passou como primeiro classificado do grupo E. A Suíça garantiu a segunda vaga e enfrenta na terça-feira (03) às 11 horas a seleção da Suécia. A Sérvia e a Costa Rica que pertencem ao mesmo grupo de Brasil foram eliminadas da Copa.

Nesta terça-feira, a Alemanha, que poderia enfrentar o Brasil nas oitavas de final, perdeu por 2 a 0 para o time da Coreia do Sul e foi eliminada do torneio.

Veja a seguir as imagens com os melhores momentos do jogo entre Brasil e Sérvia.