Próximo domingo terá noite de prêmios e de tensão em Hollywood

No próximo domingo, todas as atenções estarão voltadas para o apresentador de televisão americano Seth Meyers quando ele subir ao palco montado no salão principal do hotel Beverly Hilton, na Califórnia, para apresentar a 75ª edição do prêmio Globo de Ouro. A razão para a expectativa não é tanto saber quais artistas e obras da TV e do cinema sairão vencedoras, mas como a elite de Hollywood irá se comportar na primeira noite de gala depois dos escândalos sexuais que derrubaram o produtor Harvey Weinstein, o ator Kevin Spacey e ainda atingiram nomes como o ator Dustin Hoffman, o comediante Louis C.K e Jeffrey Tambor, protagonista da premiada série da Amazon Transparent.

Por ser realizado durante um jantar — com farto serviço de bebida alcoólica — o Globo de Ouro possui, historicamente, um clima mais descontraído do que premiações similares, como o Oscar. O clima agora é de pura tensão. A atriz Meryl Streep, indicada pelo filme The Post – A Guerra Secreta, foi acusada pela colega de profissão Rose McGowan de ter ficado em silêncio por muito anos sobre os casos de Weinstein. o ator Matt Damon, por outro lado, é alvo de críticas por tentar classificar um “aperto no bumbum” de maneira diferente de outros crimes sexuais.

“Parece que este ano, mais do que nunca, Hollywood tem suas próprias questões internas que, obviamente, merecem ser faladas”, disse Meyers para a revista People sobre como será o seu discurso de abertura. O monólogo inicial historicamente mira na situação política do país. Meyers promete que Washington ainda fará parte de suas piadas. Até porque Donald Trump oferece uma inspiração inesgotável para humoristas. Só não se sabe se a plateia terá clima para rir.

O Globo de Ouro será transmitido a partir das 22h de domingo pelo canal pago TNT.